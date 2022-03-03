Konya'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya'da kar tatili açıklaması var mı?

4 Mart'ta Konya'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konya'da kar yağışı etkisini göstermesi sonrasında bazı ilçeleri için 3 Mart tarihinde tatil kararı alınmıştı. Peli, 4 Mart Cuma günü Konya'da kar tatili olacak mı?

KONYA'DA YARIN 4 MART'TA OKULLAR TATİLİ OLACAK MI?

Konya'nın Yunak ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara evrildiği duyuruldu. Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "İlçe Genelinde Tüm Okullarda 04 Mart 2022 (Cuma) Tam Gün Yüzyüze Eğitime Ara Verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Konya'da üç ilçede okulların tatil olduğuna dair yapılan açıklamada, "Tuzlukçu, Akşehir ve Yunak ilçelerimizde, kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart Perşembe günü (1) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine(halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Konya'da okulların 4 Mart tarihinde de tatil olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Bilindiği üzere bugün Afyonkarahisar, Muğla, Konya, Denizli, Isparta gibi illerde, il merkezi ve ilçelerde okullar tatildi.

Öte yandan bugün kar yağışı nedeniyle Isparta Valiliği, il genelinde okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu. Denizli'nin Kale ilçesinde de yapış dolayısıyla okullar bugün (3 Mart) tatil oldu.