Özgün Konyaspor ligi kaçıncı sırada bitirdi?
ÖZGÜN HABERLER

Konyaspor ligi kaçıncı sırada bitirdi?

Konyaspor, bu sezon oynadığı 40 maçta 50 puan elde ederek ligi 11. sırada tamamladı.

Haber Merkezi İHA
Konyaspor ligi kaçıncı sırada bitirdi?
Konyaspor

Konyaspor, 2020-2021 sezonunu 50 puanla 11. sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar ligdeki 40 karşılaşmada 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 de mağlubiyet aldı. Kalesinde 48 gol gören Konyaspor, rakip ağlara ise 49 gol atmayı başardı. Konyaspor sahasında oynadığı 20 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip dış sahadaki 20 maçta ise 5 galibiyet, 5 de beraberlik alırken, 10 mağlubiyet elde etti.

Oynanan 40 maçta Konyaspor’un forvet oyuncusu Kravets fileleri 9 kez havalandırırken, Cikalleshi 8 ve Shengelia 5 kez topu rakip ağlara göndererek takıma en çok katkı sağlayan futbolcular oldu. Öte yandan yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Skubic, ligde forma giydiği 39 maç ve 3 bin 433 dakika ile, Süper Lig’de en fazla sahada olan futbolcu oldu.

Abone Ol Google News
AVMlerin önünde kuyruk oluştu

AVM'lerin önünde kuyruk oluştu

​İstanbullular 17 günlük kapanma sonrası akın etti.
Diri diri yanacaklardı

Diri diri yanacaklardı

​Otomobilleri devrilen çift yanan araçtan son anda kurtarıldı.
Esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.