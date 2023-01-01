Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Konyaspor - MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Maç kadrosuna ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KONYASPOR

Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Paz, Michalak, Bytyqi, Endri, Diouf

MKE ANKARAGÜCÜ

Bahadır, Malcuit, Radakovic, Atakan, Marlon, Tolga, Emre, Pedrinho, Zahid, Beridze, Sowe

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

● Ankaragücü ile Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (5G 2B), bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı. İç sahadaki son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde rakibine ilk kez üst üste üç karşılaşmada puan verme tehlikesiyle karşı karşıya.

● Ankaragücü'nün Süper Lig'de 30+ kez karşılaştığı takımlar arasında bu sezon Süper Lig'de boy gösteren rakipleri içerisinde Konyaspor'dan (%39; 12G 7B 12) daha yüksek bir galibiyet oranına sahip olduğu tek ekip İstanbulspor (%40; 18G 21B 6M).

● Evindeki son beş Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 2M), taraftarı önünde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ekim 2019-Şubat 2020 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.

● Süper Lig deplasmanlarındaki son sekiz maçında da gol atan Ankaragücü (toplam 10 gol; ortalama 1.3), tek sezonda daha uzun bir seriyi sadece 2001/02'nin ilk 12 dış saha karşılaşmasında yaşadı. Son iki ziyaretinden puansız dönen başkent ekibi, daha önceki dört ziyaretinden 8 puan çıkarmıştı (2G 2B).

● Süper Lig'deki son 10 maçında 10 puan toplayan Konyaspor (1G 7B 2M), bu sezonun ilk sekiz karşılaşmasının sadece birini kaybetmiş (5G 2B) ve 17 puanı hanesine yazdırmıştı. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu sezon üst üste iki yenilgi almadı.

● Süper Lig'deki son dört maçının üçünü kaybeden Ankaragücü (1G), daha önceki 10 karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (4G 3B).

● Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları %30 oranla gole çeviren Konyaspor (24/80), şu ana kadar sadece sezonun ilk yarısında oynadığı Ankaragücü karşılaşmasını isabet bulamadan tamamladı.

● Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçların en büyük kısmını kaybeden takım Ankaragücü (%33; 3/9). Geriye düştüğü karşılaşmalarda ise Konyaspor'dan (8 puan) daha fazla puan kazanan sadece iki ekip bulunuyor: Galatasaray & Giresunspor (9).

● Konyaspor'un akan oyunda attığı son beş Süper Lig golünün (kendi kalesine hariç) tamamında payı bulunan Mame Diouf (4 gol & 1 asist), bu sezon ligdeki sekiz gol katkısını ilk 11'de çıktığı altı maçta sağladı (7 gol & 1 asist).

● En üst lig kariyerinde Şubat 2021'den (Polonya Ligi) bu yana ilk kez geçen hafta Adana Demirspor'a kafa golü atan Uros Radakovic, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün en fazla hava topu kazanan ismi (36).

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU







