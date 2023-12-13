KOPENHAG - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇ SONUCU
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
8. dakikada Elyounoussi'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
14. dakikada Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.
Galatasaray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı golsüz berabere sona erdi.
İKİNCİ YARI
58. dakikada Kopenhag 1-0 öne geçti. Diago Gonçalves'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Achouri, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Lerager'e aktardı. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.
73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Icardi, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı tekrar Kerem'e bıraktı. Bu futbolcunun yaptığı kötü vuruşta, top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.
74. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
75. dakikada Achouri'nin Galatasaray ceza sahasının sol çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kontrol etti.
84. dakikada Ziyech'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bakambu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grabara'da kaldı.
90. dakikada Kopenhaglı futbolcu Lerager, yaptığı faulün ardından ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
90+3. dakikada Mertens'in uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Grabara gole izin vermedi.
Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
OKAN BURUK: "HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ'NDE FİNALE KADAR GİDEBİLMEK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. bitirerek Avrupa Ligi'ne kalmalarıyla ilgili hedeflerinin finale kadar gidebilmek olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün kazanmak bizi üst tura götürüyordu. Hedefimiz buydu. Rakibimizin savunmada bekleyeceğini, topu bize vereceğini, geçiş hücumları deneyeceğini biliyorduk. Kanatlardan yapacağımız hücum önemliydi. Burada iki tane aslında bire bir iyi oynayacak kanat oyuncumuz Zaha ve Tete ile başladık. Savunma beklerimiz de burada hücuma katmak, ön alanda Mauro ve Kerem'in hareketliliği ve ceza sahası çevresindeki hareketlilik ile pozisyon bulmak istiyorduk. İlk yarı çok net üretemedik. Rakibimiz de tabii ki hiç pozisyona girmedi. Genel olarak çok fazla rakibimize pozisyon vermesek de bir tane kötü bir gol yedik. Savunmadan stoperlerimizin gereksiz uzun topları, gereksiz merkezi oynamaları zaman zaman bizi zorladı. Çünkü kanatların hep boş olduğunu ve buradan gittiğimizde çok rahat pozisyona geleceğimizi biliyorduk. Oyunun devamında yaptığımız hamlelerle bence oyunu da ele aldık. Yani çok fazla da gol pozisyonuyla kaleye yaklaştık. Belki bir gol atsaydık ikinci golü de bulma şansımız çıkabilirdi. Net pozisyonlara da girdik; ama sonuç olarak golü bulamadık. Rakibimizin oyunu burada oyunu tuttu bizi. Bir tane belki sürpriz bir çıkışla attıkları golle maçı kazandılar" diye konuştu.
"Hedefimiz finale kadar gidebilmek"
Zorlu bir grupta oyuncuların ellerinden geleni yaptıklarını belirten Buruk, "Bizim için hedefin devam ettiğini söylemek istiyorum. Son 32'ye Avrupa Ligi'ne kaldık. Oradan yolumuz tabii ki her zaman olduğu gibi Avrupa'da kupa kazanmak. Yani hedefimiz finale kadar gidebilmek. Turları geçmek. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyorduk. Son 16'ya kalmak istiyorduk. Böyle bir şans da elimize gelmişti. Böyle zorlu bir grupta bunu maalesef başaramadık. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir yandan da yeni bir hedef bizi bekliyor. Ona adapte olacağız artık ve onun yanında tabii ki Türkiye liginde şampiyonluk yolu bizi bekliyor. Ona da devam edeceğiz. Ben oyuncularımı tabii ki gayretlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Çünkü zorlu fikstürde, zorlu bir grupta ellerinden geleni yapmaya çalıştılar; ama maalesef sonunu getiremedik” ifadelerini kullandı.