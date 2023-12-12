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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ya tamam ya devam maçına çıkıyor: Kopenhag - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Parken Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Daniele Orsato yönetecek. Avrupa kupaları tarihinde Danimarka takımlarını konuk ettiği üç maçı kaybetmeyen Galatasaray, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar maçtan galip gelmesi halinde 8 puana yükselerek ikinci sıradan son 16 turuna yükselecek. Kopenhag - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.

11:45 - 12/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Kopenhag - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Kopenhag - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Temsilcimiz Galatasaray,
A Grubu son haftasında deplasmanda Kopenhag’a konuk olacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Deplasmanda oynadığı son 19 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen
, tek galibiyetini bu sezon Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçtan mutlak galip gelerek gruptan 2. olarak çıkmaya çalışacak. Kopenhag - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KOPENHAG

1 Kamil Grabara

2 Kevin Diks

3 Denis Vavro

19 Elias Jelert

6 Christian Sorensen

10 Mohamed Elyounoussi

12 Lukas Lerager

40 Roony Bardghji

14 Andreas Cornelius

30 Mohamed Elias Achouri

33 Rasmus Falk

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

23 Kaan Ayhan

25 Victor Nelsson

88 Kazımcan Karataş

93 Sacha Boey

20 Tete

22 Hakim Ziyech

27 Sergio Oliveira

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

SANCHEZ VE ZİYECH'İN SAKATLIKLARI GEÇTİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.

KOPENHAG SON 6 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU



#Kopenhag
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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