Kopenhag - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
KOPENHAG
1 Kamil Grabara
2 Kevin Diks
3 Denis Vavro
19 Elias Jelert
6 Christian Sorensen
10 Mohamed Elyounoussi
12 Lukas Lerager
40 Roony Bardghji
14 Andreas Cornelius
30 Mohamed Elias Achouri
33 Rasmus Falk
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
23 Kaan Ayhan
25 Victor Nelsson
88 Kazımcan Karataş
93 Sacha Boey
20 Tete
22 Hakim Ziyech
27 Sergio Oliveira
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
SANCHEZ VE ZİYECH'İN SAKATLIKLARI GEÇTİ
Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.
KOPENHAG SON 6 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.