Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2022 Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, FSM geçiş ücretleri

Ulaştırma Bakanlığı Avrasya tüneli geçiş ücretine 1 Ocak itibarıyla zam yapıldığını açıkladı. 2021 yılında tek yön otomobil için 46 lira olan ücret 53 liraya çıktı. Peki, köprü geçişleri ne kadar arttı?

2022 KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü; 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önüne alındığı belirtildi.

Açıklamada "Otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz Köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

REKLAM

Açıklama şöyle devam etti: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir.Açıklama şöyle devam etti: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir.

Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri geçiş ücret tarifesi ekte verilmiş olup, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler ise uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacaktır."

REKLAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti geçen yıl 13.25 TL olarak uygulanıyordu. Bu sene iki yönde alınacak geçiş ücretinin toplamı 16,50 TL olacak. Bu da yüzde 24.5 zam anlamına geliyor. Osmangazi Köprüsü'nde ise geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL iken bu yıl 184.5 TL, bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.

ÖZGÜN Avrasya tünel geçiş ücreti değişti mi? Avrasya Tüneli tek yön geçiş kaç TL oldu?

ÖZGÜN 2022 İETT öğrenci, öğretmen bilet ücreti ne kadar oldu?