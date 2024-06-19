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Köprü ve otoyollar 21-21 Haziran’da ücretsiz mi?

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki bazı köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00’dan itibaren başladı. Peki köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Köprü ve otoyollar 21-21 Haziran’da ücretsiz mi? İşte, bayramda ücretsiz köprü ve yollar ile ilgili ayrıntılar.

15:00 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:00 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Köprü ve otoyol geçişleri ne zaman kadar ücretsiz?
Köprü ve otoyol geçişleri ne zaman kadar ücretsiz?

Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olarak halka hizmet veriyor. Peki, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman sona erecek?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki Köprü ve Otoyollar Ne Zaman Ücretsiz, Kaç Gün Sürecek?

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

KURBAN BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ OLAN YOLLAR

  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  3. Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
  4. Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
  5. İzmir - Çeşme Otoyolu
  6. İzmir - Aydın Otoyolu
  7. Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
  8. Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
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1 saat önce
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