Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olarak halka hizmet veriyor. Peki, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman sona erecek?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki Köprü ve Otoyollar Ne Zaman Ücretsiz, Kaç Gün Sürecek?
KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.
KURBAN BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ OLAN YOLLAR
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
- Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
- İzmir - Çeşme Otoyolu
- İzmir - Aydın Otoyolu
- Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
- Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)