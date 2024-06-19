Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden geçiş ücreti 24 TL oldu. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 399, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 419 TL oldu.