Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 13 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı Vaka sayısı düşmeye devam ediyor
TÜRKİYE

13 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 13 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Tablodaki veriler, vaka sayısındaki düşüş istikrarının korunduğunu gösteriyor. Öte yandan ölü sayısı ise son birkaç gündür aynı seviyede. İşte 13 Ocak koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Veriler incelendiğinde vaka sayısındaki düşüşün sürdüğü görülüyor.

13 Ocak'ta kaç kişi öldü?

Tabloda yer alan bilgilere göre, son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
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Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
  • Son 24 saatte 9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839, vefat sayısı 23 bin 325, ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı oldu
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı oldu

Bugünün koronavirüs verileri.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.

Çin aşısına acil kullanım onayı verildi
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Çin aşısına acil kullanım onayı verildi

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri


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