20 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 931 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu. Öte yandan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştığı gönderide en çok ve en az vaka görülen 5 ili açıkladı. Gönderiye göre Konya, en çok vaka görülen 5 ilin arasından ayrılırken, onun yerine Bursa geçti.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 20:22 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 20:43 Yeni Şafak