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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 17, vaka sayısı 931
TÜRKİYE

20 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 931

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu. Öte yandan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştığı gönderide en çok ve en az vaka görülen 5 ili açıkladı. Gönderiye göre Konya, en çok vaka görülen 5 ilin arasından ayrılırken, onun yerine Bursa geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

  • Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

İlk 5 il açıklandı

  • Bakan Koca'nın verileri duyurduğu paylaşımında , "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

19 Temmuz koronavirüs verileri.

18 Temmuz koronavirüs verileri.

17 Temmuz koronavirüs verileri.

16 Temmuz koronavirüs verileri.

15 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 924
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 924
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