25 yıl sonra doktorluğa döndü: Kovid’e yenildi

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra mayısta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, Kovid-19 nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.
Çetin’in kızı Afra Sevde Çetin, babasının yaşamayı seven, kendisinden “İyi insan” diye bahsedilen, azimli, enerjik ve yardımsever biri olduğunu anlattı. Babasının yıllar sonra okulunu bitirdiğine işaret eden Çetin, şöyle konuştu:
"Sadece 6 ay doktorluk yapabildi"
- “Hayatı zorluklarla geçti. Tıp fakültesini bırakma evresinden sonra her türlü işi yaptı. Sadece 6 ay doktorluk yapabildi. Hafta sonu için İzmir’e gelmişti. Buraya geldiği gün semptomları başladığı için test yapıldı, pozitifti. Uzun süredir entübeydi, vefat etti. Salgın zamanı atandı, resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi.”
Çetin’in cenazesi İzmir’de toprağa verildi.