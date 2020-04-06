3 bin yatakla yükü sırtlıyor: 4 ana hastane binası da yolda

Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevini üstlenen Kayseri Şehir Hastanesi, 4 ana hastane binası ile binlerce kişiye hizmet sunuyor.

3 BİN YATAK KAPASİTESİ

Toplam 466 bin metrekare kapalı alana sahip, 521 doktor ve 2 bin 307 yardımcı sağlık personelinin görev yaptığı hastanede, 994 oda, 43 ameliyathane, 404 poliklinik bulunuyor. Bin 607 yatak kapasitesine sahip hastanede, 273 yoğun bakım yatak sayısı yer alıyor. İhtiyaç halinde yoğun bakım yatak sayısı 450’ye, yatak sayısı da 3 bine kadar çıkarılabiliyor.

TİTİZLİKLE TAKİP

Avrupa’nın bazı şehirlerindeki bir hastanenin yatak kapasitesi kadar yoğun bakım yatağı bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm birimler aktif olarak çalışırken, yüksek sayıda yoğun bakım yataklarının bulunduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri her gün titiz şekilde takip ediliyor.