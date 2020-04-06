Koronavirüs 3 bin yatakla yükü sırtlıyor 4 ana hastane binası da yolda
TÜRKİYE

3 bin yatakla yükü sırtlıyor: 4 ana hastane binası da yolda

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok sayıda hastanın sağlığına kavuşmasına imkan sağlayan Kayseri Şehir Hastanesi, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri Şehir Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi

Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevini üstlenen Kayseri Şehir Hastanesi, 4 ana hastane binası ile binlerce kişiye hizmet sunuyor.

3 BİN YATAK KAPASİTESİ

Toplam 466 bin metrekare kapalı alana sahip, 521 doktor ve 2 bin 307 yardımcı sağlık personelinin görev yaptığı hastanede, 994 oda, 43 ameliyathane, 404 poliklinik bulunuyor. Bin 607 yatak kapasitesine sahip hastanede, 273 yoğun bakım yatak sayısı yer alıyor. İhtiyaç halinde yoğun bakım yatak sayısı 450’ye, yatak sayısı da 3 bine kadar çıkarılabiliyor.

TİTİZLİKLE TAKİP

  • Avrupa’nın bazı şehirlerindeki bir hastanenin yatak kapasitesi kadar yoğun bakım yatağı bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm birimler aktif olarak çalışırken, yüksek sayıda yoğun bakım yataklarının bulunduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri her gün titiz şekilde takip ediliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi sağlıkta yükü sırtlıyor
OYNAT 00:54
Kayseri Şehir Hastanesi sağlıkta yükü sırtlıyor
Avrupa'nın bazı şehirlerindeki bir hastanenin yatak kapasitesi kadar yoğun bakım yatağı bulunan Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor. 273 yoğun bakım yatak kapasiteli hastanede ihtiyaç halinde yoğun bakım yatak sayısı 450'ye kadar çıkarılabiliyor.
Abone Ol Google News
Avrupa 1945e döndü

Avrupa 1945'e döndü

​Koronavirüs ekonomileri çökertti, yeni Marshall Planı istediler.
Gece yarısı İstanbul toplantısı

Gece yarısı İstanbul toplantısı

​​Bakan Koca, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve başhekimler ile görüştü.
Bir adımlaşehir değiştiriyorlar

Bir adımla
şehir değiştiriyorlar

​Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar.
Vefa gibisi<br>Avrupa'da yok

Vefa gibisi
Avrupa'da yok

Zeliha Eliaçık: ​Türkiye aldığı önlemlerle Avrupa'ya örnek oluyor.
İstanbul<br>alarm veriyor

İstanbul
alarm veriyor

Barajlar, ​2014'ten beri en düşük seviyede.
İzin belgeli<br>seyahat kuralları

İzin belgeli
seyahat kuralları

İzin belgesi ile seyahat etmek isteyen kişiler hangi şartları taşımalı?
Kışladan<br>çık evinde kal

Kışladan
çık evinde kal

​Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu.
19 bin ihraç

19 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri 19 bin FETÖ'cü TSK'dan ihraç edildi.
Virüsü öldüren cihaz

Virüsü öldüren cihaz

​Türkiye'de üretilen cihazın koronavirüsü temizlediği iddia edildi.
Sağlıklı uyku şart

Sağlıklı uyku şart

​Koronavirüse karşı yatma ve kalkma saatlerini sabitleyin.
Virüse<br>ayak uydurdular

Virüse
ayak uydurdular

Koronavirüs ile birlikte eski adetlerimize geri dönüyoruz.
Dünya orada<br>tersten işliyor

Dünya orada
tersten işliyor

​Parklar,restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri açık.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Evde koronavirüs tedavisi göre Johnson fenalaştı.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

​Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti.
İyileşen hasta <br>sayısı bini aştı

İyileşen hasta
sayısı bini aştı

Test sayısında 20 binin üzerine çıkıldı
Koronavirüs<br> izole edildi

Koronavirüs
izole edildi

Ankara Üniversitesi resmi açıklama yaptı.
Her eve <br>ücretsiz maske

Her eve
ücretsiz maske

​İki bakanlık organize oldu dağıtımı PTT yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.