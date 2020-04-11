Koronavirüs ABD ölü sayısında İtalyayı geçti Koronavirüs 19 bin 715 can aldı
DÜNYA

ABD ölü sayısında İtalya'yı geçti: Koronavirüs 19 bin 715 can aldı

ABD, koronavirüs salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. İtalya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükselmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. ABD 19 bin 715 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke konumuna geldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

  • ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı. ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

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