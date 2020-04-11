Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 5 bin 138

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüsten dolayı 95 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY
Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020
- Tabloya göre, toplam test sayısı 340 bin 9380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1.101, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.626, toplam entübe hasta sayısı 1.021, toplam iyileşen hasta sayısı 2.965 oldu.
Bugünkü test sayısı 33 bin 170, vaka sayısı 5.138, vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti.
Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız
31 Aralık’tan bu güne sürdürülen mücadeleden ödün vermemekte kararlı olduklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.
31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.
31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020