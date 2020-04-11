Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 5 bin 138 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan günü itibari ile koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 52 bin 167'ye, can kaybı 1.101'e ulaştı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 2.965 oldu. 31 Aralık’tan bu yana sürdürülen mücadeleden ödün vermemekte kararlı olduklarını dile getiren Bakan Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 11 Nisan 2020, 19:52 Son Güncelleme: 11 Nisan 2020, 20:03 Yeni Şafak