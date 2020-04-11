Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 5 bin 138
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 5 bin 138

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan günü itibari ile koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 52 bin 167'ye, can kaybı 1.101'e ulaştı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 2.965 oldu. 31 Aralık’tan bu yana sürdürülen mücadeleden ödün vermemekte kararlı olduklarını dile getiren Bakan Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüsten dolayı 95 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Tabloya göre, toplam test sayısı 340 bin 9380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1.101, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.626, toplam entübe hasta sayısı 1.021, toplam iyileşen hasta sayısı 2.965 oldu.

Bugünkü test sayısı 33 bin 170, vaka sayısı 5.138, vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti.

Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız

31 Aralık’tan bu güne sürdürülen mücadeleden ödün vermemekte kararlı olduklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi
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Sağlık Bakanı Koca: Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, 'Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız uzun, fedakârlık isteyen nöbetler tutuyor. Onların cesaret dolu çabalarıyla 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuzun hasağlstalığı yenme konusunda kararlılığına güvenin' dedi.


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