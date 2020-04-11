Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Karadan dün akşam dışarıya çıkanlara uyarı 14 gün evde izole kalalım
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan dün akşam dışarıya çıkanlara uyarı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan dün akşam dışarıya çıkanlara uyarı: 14 gün evde izole kalalım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş için dışarıya çıkanlara ilişkin, "Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sokağa çıkma yasağını duyan bazı vatandaşlar marketlere akın etmişti.
Sokağa çıkma yasağını duyan bazı vatandaşlar marketlere akın etmişti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Prof. D.r Ateş Kara

Kara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Dün akşam keşke dışarıya çıkmasaydık; ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarıya çıktı. Bu, virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, 1 metreye dikkat edelim, ortak alanlarda, ev içinde de maske takalım. Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığımız için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim."

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
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Antalya
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Şanlıurfa
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Van
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde cadde, sokak ve yollar boş kaldı.


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