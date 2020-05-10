Ankara'da ayı saldırısına uğrayan 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Spor

Hasic için dikkat çeken açıklama: İlk 11’i hak etseydi oynatırdık

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, devre arasında Beşiktaş’tan kiralanan Ajdin Hasic’in çok fazla şans bulamamasına ilişkin gelen eleştirilere, "İlk 11’i hak etseydi oynatırdık. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir" diyerek cevap verdi.