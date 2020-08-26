Aydın'ın Karacasu ilçesinde düğünlere katılanların kimlik numaraları kaydedilecek

Aydın’da drone ile ateş ölçümü gibi dikkat çeken uygulamaların yanı sıra kendi dezenfektanını, hijyen setlerini ve maskesini üreten ilçe olarak gündeme gelen Karacasu’da Kurban Bayramı’na kadar pozitif vaka ile karşılaşılmadı.

Alınan sıkı tedbirlere rağmen Kurban Bayramının ardından tüm yurtta olduğu gibi Karacasu’da da pozitif vakalar ortaya çıkınca Karacasu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni bir karar aldı.

İHA Karacasu ilçesinin 19 bin 200 nüfusu bulunuyor.

Bu karara göre olası bir Koronavirüs vakasında temaslıların tespitini kolaylaştırmak için düğünlere katılan herkesin T.C. kimlik numaraları, adres ve telefon numaralarının düğün sahipleri tarafından kayıt altına alınacağı açıklandı.

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Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlimizde yeni vakaların büyük bölümünün düğün, nişan, sünnet vb. etkinliklerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Temaslı tespitinde düğünlere katılanların isimlerinin ve adreslerinin tespitinde sıkıntılar yaşandığından etkinlik sahiplerince etkinliğe katılanların T.C. kimlik numaralarının, adres ve telefon bilgilerinin kayıt altına alınıp gerektiğinde sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere bir ay saklanmasına karar verilmiştir" denildi.

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Alınan bu kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten idari para cezası uygulanacağı, Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi’ne aykırılık sebebiyle adli işlem yapılıp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bilgisi verildi. Ayrıca her türlü düğün, sünnet, gelin alma, asker uğurlama törenlerinde konvoy oluşturma etkinliklerinin kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi.