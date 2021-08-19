Koronavirüs Bakan Koca paylaştı İl il koronavirüs vaka sayıları
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Bakan Koca paylaştı: İl il koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca paylaştı: İl il koronavirüs vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı. Salında vaka sayısı en çok artan il Batman oldu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım."

"Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz"

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz."

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Üçüncü doz aşı ile koruma daha fazla
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Sağlık Bakanı Koca uyardı: Üçüncü doz aşı ile koruma daha fazla
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Üçüncü doz aşı olanlar iki doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. İki doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.' dedi.


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