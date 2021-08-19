Bakan Koca paylaştı: İl il koronavirüs vaka sayıları

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz. pic.twitter.com/3rTefY2tLX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı. Salında vaka sayısı en çok artan il Batman oldu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım."

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"Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz"

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz."