Bakan Koca'dan kısıtlamasız 'cumartesi' paylaşım: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününe dikkat çekti. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz." açıklamasında bulundu.

Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

FOTOĞRAF 12 Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü. Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Kısıtlama yok yoğunluk var: Duraklarda endişe verici görüntüler Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi günü İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu. Tedbirler hiçe sayılırken, görüntüler endişe vericiydi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Normalleşme adımları kapsamında koronavirüs tedbirlerinde düzenlemeye gidilmiş, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlamıştı. Bugün ise hem tedbirlerdeki esnemenin hem de yazı aratmayan güzel havanın etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti. İstiklalde adım atacak yer kalmadı İstanbul’un en gözde yerlerinden olan caddede adeta adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi. Bazı turist ve vatandaşların ise maske takmadığı ya da maskelerini çenelerine indirdikleri görüldü. Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı. İstiklal’de korkutan görüntü İstiklal Caddesi'nde insan seli: Adım atacak yer kalmadı Normalleşme süreci kapsamında koronavirüs tedbirlerinde esnemeye gidilmesi sonrasında, İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunluk görenleri endişelendirdi.

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Yeniden uyardı

Gün içinde sokaklardaki kalabalık ve insan seli görüntüleri endişe verici boyutlara ulaştı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı. Bu durumun üstüne yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadelerini kullandı.

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Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

"Biz buna razı olamayız"

İstanbul valisi Ali Yerlikaya ise Twitter hesabından bir video paylaşarak esnafı ve vatandaşları uyardı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Günaydın sevgili İstanbullular; Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek.

KORONAVİRÜS İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara ve esnafa uyarı

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşerilerim, biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza.

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Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!"