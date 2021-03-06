Bakan Koca'dan kısıtlamasız 'cumartesi' paylaşım: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününe dikkat çekti. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz." açıklamasında bulundu.
Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.
Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
Yeniden uyardı
Gün içinde sokaklardaki kalabalık ve insan seli görüntüleri endişe verici boyutlara ulaştı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı. Bu durumun üstüne yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadelerini kullandı.
Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?
Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
"Biz buna razı olamayız"
İstanbul valisi Ali Yerlikaya ise Twitter hesabından bir video paylaşarak esnafı ve vatandaşları uyardı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Günaydın sevgili İstanbullular; Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek.
1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşerilerim, biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza.
- Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!"
Günaydın Sevgili İstanbullular,
Kısıtlamasız ilk Cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.🎥#HedefMaviKategori💙 pic.twitter.com/v2aqMIC9nG
Günaydın Sevgili İstanbullular,