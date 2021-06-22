​Başardık: 1 Temmuz’da normale dönüyoruz​

Türkiye’de koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı, 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu süreçte de vaka sayıları başta olmak üzere vefat ve ağır hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar da sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Kademeli normalleşmede yeni adımlar dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı’nda ele alındı. Külliye’de 3,5 sat süren toplantının ardından Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede izlenecek yeni yol haritasını açıkladı:

TURİZMCİYE KDV DESTEĞİ

Türkiye her alanda salgın döneminin dünyada en parlayan ülkesi olmuştur. Sanayi üretimimiz yükselişini düzenli olarak sürdürüyor. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon sınırına dayanarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnafımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik. Turizimcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz.

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KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

AŞIDA 43 MİLYONA YAKLAŞTIK

Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yaptıran ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde 18 yaş nüfusumuzun üstünün tamamına açmaktır.

ULAŞIMDA KISITLAMA KALKIYOR

1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24.00’e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

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KAMUDA MESAİ NORMALE DÖNÜYOR