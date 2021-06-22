Koronavirüs Başardık 1 Temmuzda normale dönüyoruz
ANKARA TÜRKİYE

Başardık: 1 Temmuz’da normale dönüyoruz

Kovid-19 vaka sayısı günlük 5 bine inip aşılanan kişi sayısı da 43 milyona ulaşınca Türkiye’nin beklediği müjdeler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıkladı. Külliye’de 3,5 saat süren kabine toplantısının ardından alınan kararları duyuran Erdoğan, şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların da sona erdiğini söyledi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı artık serbestçe seyahat edebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başardık: 1 Temmuz’da normale dönüyoruz​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye’de koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı, 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu süreçte de vaka sayıları başta olmak üzere vefat ve ağır hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar da sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.' ifadelerini kullandı.

  • Kademeli normalleşmede yeni adımlar dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı’nda ele alındı. Külliye’de 3,5 sat süren toplantının ardından Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede izlenecek yeni yol haritasını açıkladı:

TURİZMCİYE KDV DESTEĞİ

Türkiye her alanda salgın döneminin dünyada en parlayan ülkesi olmuştur. Sanayi üretimimiz yükselişini düzenli olarak sürdürüyor. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon sınırına dayanarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnafımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik. Turizimcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin
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Sağlık Bakanı Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

AŞIDA 43 MİLYONA YAKLAŞTIK

  • Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yaptıran ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde 18 yaş nüfusumuzun üstünün tamamına açmaktır.

ULAŞIMDA KISITLAMA KALKIYOR

1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24.00’e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı
KORONAVİRÜS
Sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı

KAMUDA MESAİ NORMALE DÖNÜYOR

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu müsibetin üzerinden hep birlikte geleceğiz.
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