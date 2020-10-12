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Koronavirüs Batmanda sevindiren tablo Kırmızı harita yeşile büründü
BATMAN TÜRKİYE

Batman’da sevindiren tablo: 'Kırmızı' harita 'yeşile' büründü

Batman’da sevindiren tablo: 'Kırmızı' harita 'yeşile' büründü

Batman’da bir dönem Hayat Eve Sığar uygulaması ile neredeyse kentin tamamının kırmızıya büründüğü şehir, son dönemlerde alınan tedbirler ve vatandaşların da kurallara uyması ile yeniden yeşile büründü.

Haber Merkezi İHA
Batman'da vaka sayılarında azalma yaşandı.
IHA
Batman'da vaka sayılarında azalma yaşandı.
Batman'da vaka sayılarında azalma yaşandı.
IHA
Batman'da vaka sayılarında azalma yaşandı.

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında 40 gün önce Batman kent merkezinin neredeyse tamamı kırmızıya bürünmüştü. Kentte vakaların giderek artması üzerine Batman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler alınması için olağanüstü toplanmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı en önemli karalardan biri de kendi evlerinde izolasyon kararı verilen vatandaşların ikametlerinde olup olmadığının kontrol edilmesi ve maske, hijyen kurallarını vatandaşlara doğrudan anlatacak filyasyon ekiplerinin oluşturulması oldu.

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700 personel denetimde

Batman Valiliği öncülüğünde yaklaşık 700 personelden oluşan filyasyon ekipleri evlerinde izolasyon kararı verilen vatandaşların ikametlerini tek tek denetleyerek salgına karşı önemli bir çalışma yürütmeye başladı. Çalışmalar sonucunda ise Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında kentin neredeyse tamamının kırmızıya büründüğü alanlar yaklaşık 40 gün içinde yeşile dönüştü. Filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmasıyla vaka oranlarında ciddi azalmaların yaşanması sağlandı.

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Öte yandan, Batman’da salgının yayılım hızını durdurmak amacıyla kent genelinde denetimler sürerken vatandaşların da sosyal mesafeye, hijyen ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarılar sıklıkla yapılmaya devam ediyor.

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