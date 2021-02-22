Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof Dr Özlü Vakaların düşük olduğu bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
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Bilim Kurulu üyesinden hibrit eğitim açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Vakaların düşük olduğu bölgelerde okullar 'hibrit eğitim'le başlayabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının düşük olduğu bölgelerde okulların kademeli olarak açılabileceğini belirterek, “Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar kademeli, hibrit eğitime başlayabilir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Tevfik Özlü
Prof. Dr. Tevfik Özlü

2020’nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK’ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit (karma) eğitim modeline geçiş yapıyor. Bahar yarı yılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modelle ilgili üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, okulların, salgının düşük olduğu bölgelerde kademeli olarak seyreltilmiş hibrit eğitim modeliyle açılabileceğini belirtti.

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Prof. Dr. Özlü, “Yani burada bir zorunluluk da yok. Biraz da bu okula gönderip göndermeme işi ailelere kalıyor. Ortam nasıl, okulun fizibilitesi, sınıftaki öğrenci sayısı nasıl, kurallara uyuyabilecek, maskelerini çocuklar sürekli takabilecek mi? Sınıflar havalandırılabilecek mi, sınıftaki öğrenci yoğunluğu ne kadar? Bunlara dikkat etmek lazım. Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, dikkatli, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu bölgelerde, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar kademeli olarak, seyreltilmiş olarak, hibrit eğitim olarak başlayabilir” dedi.

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"İl bazlı karar vermek lazım"

Kararın il bazlı verilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Ama eğer salgın yüksekse, bulaş fazla ise o zaman tabi bu daha da alevlendirebilir. İl bazlı karar vermek lazım. Zaten bu yeni geldiğimiz noktada bu salgının kontrolü ile ilgili kararlar artık il bazlı verilecek. Onun için her il kendi durumuna göre karar verecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

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