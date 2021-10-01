Koronavirüs Brezliyada hastane skandalı Koronavirüs ölümlerini sakladı yaşlılar üzerinde ilaç test etti
DÜNYA

Brezliya'da hastane skandalı: Koronavirüs ölümlerini sakladı yaşlılar üzerinde ilaç test etti

Brezilya'nın en büyük hastane zincirlerinden biri olan Prevent Senior, koronavirüs ölümlerini örtbas etmekle, doktorlara etkisiz tedaviler yazmaları için baskı yapmakla, kanıtlanmamış ilaçları yaşlı hastalar üzerinde test etmekle suçlandı. Hastanenin ayrıca, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile çelişen ideolojik fikirlere sahip olan doktorları işten çıkardığı öne sürüldü.

Haber Merkezi Diğer
Brezliyada hastane skandalı: Koronavirüs ölümlerini sakladı yaşlılar üzerinde ilaç test etti
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Ülke genelinde yarım milyondan fazla üyesi olan Prevent Senior adlı hastane zinciri, Brezilya'nın koronavirüs krizine ve Başkan Jair Bolsonaro'nun son derece tartışmalı yanıtına ilişkin bir kongre soruşturmasının hedefinde bulunuyor.

YAŞLI HASTALARI KOBAY OLARAK KULLANDILAR

The Guardian'ın haberine göre; geçen ay, içeriden bilgi veren bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren São Paulo merkezli firmaya karşı bir dizi skandalı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti. Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Covid "tedavilerinin" test edilmesi için "insan kobayları" olarak kullanıldığına dair iddialar yer aldı. Prevent Senior ise aslı olmayan suçlamaalrı reddettiğini, her zaman yasal ve etik kurallar dahilinde hareket ettiğini belirterek, "Prevent Senior, doktorlarının özerkliğine her zaman saygı duydu ve ideolojik görüşleri nedeniyle çalışanlarını asla işten çıkarmadı" açıklamasını yaptı.

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İNSANLAR SOKAĞA ÇIKTI

Bununla birlikte iddialar, dünyada ölü sayısında ABD’nin ardından ikinci sırada olan Brezilya’da büyük bir öfkeye yol açtı. Bir grup protestocu Sao Paulo önündeki hastanenin genel merkezinde gösteri düzenledi. Ülkede şimdiye kadara Covid-19 nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti. São Paulo Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı ve avukat olan Daniel Dourado, “Bu, Brezilya'da eşi görülmemiş bir skandal” dedi.

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Dourado, Prevent Senior aleyhindeki iddialarınaçıklığa kavuşturulması gerektiği belirterek, polis soruşturmasının gereklii olduğunu söyledi. Ancak, şirketin bazı hükümet yetkilileri ve gayri resmi danışmanlarla bir "ittifak" kurmuş olabileceğine dair rahatsız edici işaretler bulunduğunu aktardı. Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'ndeki Covid-19 görev gücünün bir üyesi olan Chrystina Barro ise suçlamaların doğrulanması halinde oldukça ciddi olduğunu söyledi:

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  • “Bu hastaların doktorlar tarafından tedavi edilmediği anlamına geliyor. Doktorlar, ya maliyet düşürme ya da siyasi amaçlarla motive edilen bir idari ofis tarafından hazırlanan bir senaryoyu takip ediyorlardı.”

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