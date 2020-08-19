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Koronavirüs Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti
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Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti

Konya’da koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi gören 46 yaşındaki Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti. Oflaz 3 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Halit Oflaz
Halit Oflaz

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Tedbiren uyutuluyordu

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmuştu

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Çumra Belediyesi: Belediye Başkanımızı kaybettik

Çumra Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Belediye Başkanımızı kaybettik. Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Halit Oflaz kimdir?

  • Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.
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