Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Tedbiren uyutuluyordu

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmuştu

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Hemşehrilerim! Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum. — Halit OFLAZ 🇹🇷 (@HalitOflaz) August 3, 2020

Çumra Belediyesi: Belediye Başkanımızı kaybettik

Çumra Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Belediye Başkanımızı kaybettik. Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Belediye Başkanımızı kaybettik.



Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun.



Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun. — Çumra Belediyesi (@CumraBelediye) August 18, 2020

Halit Oflaz kimdir?