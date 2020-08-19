Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.
Tedbiren uyutuluyordu
Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.
Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmuştu
Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Değerli Hemşehrilerim! Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum.
Değerli Hemşehrilerim! Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum.— Halit OFLAZ 🇹🇷 (@HalitOflaz) August 3, 2020
Çumra Belediyesi: Belediye Başkanımızı kaybettik
Çumra Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Belediye Başkanımızı kaybettik. Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.
Belediye Başkanımızı kaybettik.
Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun.
Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun.
Belediye Başkanımızı kaybettik.
Halit Oflaz kimdir?
- Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.