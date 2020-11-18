Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Diyarbakırda yasak olan taziyeyi güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırı Biri başhekim, 3 yaralı
DİYARBAKIR TÜRKİYE

Diyarbakır haberleri: Yasak olan taziyeyi güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırı

Diyarbakır'da yasak olan taziyeyi güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırı: Biri başhekim, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir grup, koronavirüs tedbirleri gereği yasak olan taziyeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırdı. Saldırıda biri başhekim olmak üzere bir doktor ve bir de sağlık memuru yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çüngüş ilçesinde, iddiaya göre filyasyon ekipleri bir eve kontrol için gittikleri sırada aynı sokakta bir evin önünde taziye yapıldığını gördü. Bunu fotoğraflayan ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım’ın talimatıyla güvenlik güçleri eve giderek, pandemi nedeniyle taziyenin yasak olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
GÜNDEM
Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sinirlenip darp ettiler

Bunun üzerine taziye sonlandırıldı. Bu duruma sinirlenen bir grup, akşam saatlerinde filyasyon ekiplerin kullandığı aracın önünü keserek taziyeyi fotoğrafladıkları öne sürülen Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Bahadır ile bir doktor ve sağlık memurunu darbetti.

Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanlarına saldırı
OYNAT 00:59
Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanlarına saldırı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da hemşire ile tartışan kişiler Aile Sağlığı Merkezi'ne saldırdı. Kapıların tekmelendiği çirkin saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi
GÜNDEM
Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi
  • Grup daha sonra olay yerinden kaçarken, aldıkları darbelerler yaralanan filyasyon ekibine ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Ekip, saldırganlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırı
OYNAT 00:35
Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırı
İstanbul Esenyurt'ta bir hasta yakınının sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı.


Abone Ol Google News
Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".
Ruslarıtelaşlandıran adım

Rusları
telaşlandıran adım

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.
Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

10 bin asker kaçtı!

10 bin asker kaçtı!

​Tarihi kayıp sonrası Ermeni generalden şok itiraf.

Rakibimiz Macaristan

Rakibimiz Macaristan

​Milli takım, kritik karşılaşmaya liderlik için çıkıyor.

Bebek bezinden<br>bomba çıktı

Bebek bezinden
bomba çıktı

Teröristlerin hain planı son anda önlendi.
Tarihi hezimet

Tarihi hezimet

​İspanya, Almanya'yı sahadan sildi.
Gece yarısı<br>kritik atama

Gece yarısı
kritik atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İki ilin<br>suyu tehlikede!

İki ilin
suyu tehlikede!

Gerekirse planlı su kesintileri yapılmalı.
Olacak şey değil

Olacak şey değil

Otobüs şoförü karantina yerine bakın nerede yakalandı.
Üç ilde<br>peş peşe deprem

Üç ilde
peş peşe deprem

Vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.