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Koronavirüs Diyarbakır için dikkat çeken uyarı Bu hızla devam edersek ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor
DİYARBAKIR TÜRKİYE

Diyarbakır için dikkat çeken uyarı: Bu hızla devam edersek ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor

Diyarbakır için dikkat çeken uyarı: Bu hızla devam edersek ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor

Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan koronavirüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da vaka sayılarında artış yaşanıyor.
Diyarbakır'da vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle Diyarbakır'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu. Türkiye'de 11 Mart günü ilk koronavirüsün tespit edilmesiyle başlayan pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır'da, son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı.

DHA
Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.

Valilik maske zorunluluğu getirdi

Vakalardaki artışın en büyük etkisi ise vatandaşların koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Koronavirüs vakalarının artmasını değerlendiren Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.

Özellikle 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs vakalarının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi koroavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
GÜNDEM
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi koroavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

DHA
Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti.

"Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk"

Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle korkutan uyarıyı Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin yaptı.

DHA
Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti.

Diyarbakır’da son 6 günde 200 yeni vaka: 350 kişi ise karantinada
KORONAVİRÜS
Diyarbakır’da son 6 günde 200 yeni vaka: 350 kişi ise karantinada

Tekin, Türkiye'de koronavirüste ikinci dalganın yaşanıp yaşanmayacağı tartışması sürerken, Diyarbakır'ın ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğu belirtildi. Diyarbakır'da pandemiyle mücadele eden iki hastaneden biri oldukların anlatan Tekin, artan vakalar nedeniyle klinik sayılarını artırdıklarını belirterek şunları söyledi:

  • "Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran'daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla birlikte hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekten zorlanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından dikkatimizi çeken bir durum ise toplu yerlerde bulunuyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uygulayıp, yeterince maske takılmadığını görüyoruz."

Diyarbakır'da koronavirüste 'ikinci dalga' endişesi: Bu hızla devam edersek ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor
FOTOĞRAF 11
Title
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle Diyarbakır'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu. Türkiye'de 11 Mart günü ilk koronavirüsün tespit edilmesiyle başlayan pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır'da, son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı.
Title
VALİLİK MASKE ZORUNLULUĞU GETİRDİ<br>​<br>​ Vakalardaki artışın en büyük etkisi ise vatandaşların koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Koronavirüs vakalarının artmasını değerlendiren Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.
Title
Özellikle 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs vakalarının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.
Title
'NEREDEYSE VAKA SAYILARINA YETİŞEMEZ OLDUK'<br>​<br>​ Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle korkutan uyarıyı Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin yaptı.
Title
Tekin, Türkiye'de koronavirüste ikinci dalganın yaşanıp yaşanmayacağı tartışması sürerken, Diyarbakır'ın ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğu belirtildi. Diyarbakır'da pandemiyle mücadele eden iki hastaneden biri oldukların anlatan Tekin, artan vakalar nedeniyle klinik sayılarını artırdıklarını belirterek şunları söyledi:
Title
Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran'daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla birlikte hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekten zorlanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından dikkatimizi çeken bir durum ise toplu yerlerde bulunuyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uygulayıp, yeterince maske takılmadığını görüyoruz.
Title
Title
Title
Title
Title
Diyarbakır'da koronavirüste 'ikinci dalga' endişesi: Bu hızla devam edersek ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor
Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan koronavirüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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