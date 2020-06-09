Diyarbakır için dikkat çeken uyarı: Bu hızla devam edersek ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor Diyarbakır için dikkat çeken uyarı: Bu hızla devam edersek ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan koronavirüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.

Haber Merkezi 09 Haziran 2020, 10:36 Son Güncelleme: 09 Haziran 2020, 11:01 DHA