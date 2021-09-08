Diyarbakır'da korkutan koronavirüs rakamları: 81 çocuk yoğun bakımda tedavi gördü

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde şu anda 72’si klinik, 81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran şüpheli çocuk vakalar, uzman hekim tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra test için sürüntü alınıyor. Testi pozitif çıkan çocukların hemen tedavisine başlanıyor. Hasta olan çocuklar anneleriyle birlikte tek kişilik odalara alınarak tedavi süreci başlıyor.

DHA

BİR AYDA 466 VAKA

Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Semih Canpolat, hastaneye ağustos ayı içerisinde bin 402 çocuğun Covid-19 şüphesi ile başvuru yaptığını belirterek, “Yapılan muayene ve testler sonucu 466 çocuğun testi pozitif çıktı. Hastaneye yapılan tedavilerinin ardından çocukların büyük bölümü sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 72’si klinik, 81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuk tedavisi edildi” dedi.

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Çocuk kliniğinde halen tedavileri devam eden çocuklar olduğunu da dile getiren Dr. Canpolat, hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti

Canpolat, yetişkin hastaların dışında çocuklarda da Covid enfeksiyonun görüldüğünü ve yatışlarının arttığını ifade ederek şunları söyledi:

DHA

“Vakaların artması ile birlikte biz bir düzenlemeye gittik. Girişte de bir acil hekimimizin ve hemşiremizin, yine yardımcı sağlık personelinin olduğu bir alan oluşturduk. Bütün hastalar buradan geçecek şekilde planladık. Ondan sonraki süreçte de ailenin öyküsü ve hekimimizin muayenesi doğrultusunda klinik olarak sıkıntılı olan vakaları değerlendirdik. Ve bunlardan sürüntü aldık. Günlük ortalama 50 çocuktan test alıyoruz. Eğer hekim hastanın yatabileceğini düşünüyorsa acil servis içinde izolasyon alanımız var. Hastayı buraya alıyoruz. Tüm tetkiklerini, görüntülemesini yaptıktan sonra çocuk uzman arkadaşlarımız gelip değerlendiriyor. Hasta servise mi, yoğun bakıma mı yatacak diye ayırıyoruz. O şekilde bir tedavi süreci başlamış oluyor.”

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DHA





‘EMZİREN ANNE AŞI OLABİLİR’

Hastaneye yatan çocukların ailelerinin büyük bir bölümünün aşısız olduğunun değerlendirildiğini belirten Canpolat, “Ailelerimiz bazı şeyleri kulaktan dolma biliyor. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle çocuk yaş grubunda biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk bir yıl anne sütünün öneminden bahsediyoruz. Emzirmenin aşıyla çok bir alakası olduğu ile ilgili çok net bir bilgi yok. Ama uzmanların ve bizlerin önerisi kişinin yarar zarar dengesini göz önünde bulundurarak aşı olması yönünde. Halkımız daha çok uzman arkadaşlara kulak versinler” diye konuştu.

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ENTÜBE HASTA OLMADI

Hastanede yatan çocuklar arasında entübe hasta olmadığını kaydeden Canpolat, “Entübe olmadı ama yoğun bakım ihtiyacı oldu. Şu anda bilim kurulumuzun ve sayın bakanımızın ilettiği şekliyle 12 yaş üstü ailelerin rızasıyla Covid-19 aşı yapılabileceği şeklinde. Biz bu şekilde hastanemizde bir planlamayı başlattık. Ailelere de çocuklarını korumaları açısından önce kendilerinin, daha sonra da çocuklarının aşı yaptırması yönünde uyarıda bulunuyoruz” dedi.

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Çocuğu tedavi altında olan ve ismini vermek istemeyen anne, çocuğunu emzirdiği için aşı olmadığını söyleyerek, "Aşımı henüz olmadım. Çevremdekiler emziren annelerin aşı olamayacağı diye bir şey söylüyorlardı. Ama öyle değilmiş. O yüzden en kısa zamanda ben de aşı olacağım" diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Diyarbakır'da Covid-19 vaka oranları her geçen gün artıyor. Sağlık Müdürlüğü verilerine göre günde 1700 ila 2000 arasında yeni vakaya rastlanıyor. Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 110 filyasyon ekibi köy köy, cadde cadde hatta ev ev dolaşarak vatandaşların aşı olması için ikna çabalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca evde korona tedavisi gören vakaların da ilaçlarını vererek, takibini yapıyor. Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6 katı sadece koronavirüs hastalarına ayrıldı Hastane yetkilileri, yoğun bakım ve servislerde tedavi gören hastaların yüzde 97'sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu belirtti. Diyarbakır'da bir ve ikinci doz aşılama oranların toplamı yüzde 20 oranında olduğu öğrenildi. Vaka oranları 100 binde 400 ila 500 arasında seyreden kentte Kurban Bayramı ve artan düğün ile taziyelerin vakaların artışında önemli etken olduğu kaydedildi. Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid- 19 vaka oranlarında kırmızı kategoride yer alan Diyarbakır'da istenilen aşılama seviyesine ulaşılamadı. Sağlık Bakanlığı kente 40 bin toz yeni aşı gönderirken, yoğun bakım ve servislerde tedavi gören hastaların yüzde 97'sinin aşı olmayanlardan oluştuğu belirtildi.

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