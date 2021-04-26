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Koronavirüs Düzcede 65 yaş üstünün yüzde 80i aşılandı
AKTÜEL TÜRKİYE

Düzce'de 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı

Düzce'de 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Düzce’de 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80’inin aşılandığını, aşı olmayanların yüzde 15’i ise koronavirüsü atlattığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Düzcede 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı
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Düzce’de koronavirüs ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 80’i aşılandı.14 Ocak’ta tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de başlayan çalışmalar ile ildeki 65 yaş üstü vatandaşların büyük çoğunluğu aşılandı. Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Aşılanmayan olarak yaklaşık yüzde 20 olarak gözüküyor ama bunun bir kısmı kovid-19 geçirdiği için oran daha da az yüzde 5 ve yüzde 7 gibi. O rakama denk geliyor diye düşünüyorum. Yüzde 80 civarında 65 yaş üstü aşılanma oranı oldu” dedi.

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