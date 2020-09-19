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Koronavirüs Esnek çalışma saatleri İstanbuldaki kademeli mesai çalışmasının ayrıntıları
İSTANBUL TÜRKİYE

Esnek çalışma saatleri: İstanbul'daki kademeli mesai çalışmasının ayrıntıları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Vatandaşların tedbirleri hiçe sayması, son haftalarda koronavirüs tablosunu korkutan boyutlara taşıdı. Yetkililer ise ikinci dalga riskine karşı yeni önlemler almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte mesai saatleriyle ilgili değişikliğe gidileceğini duyurmuştu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber dün geldi. Yerlikaya, bir süredir görüşülen kademeli mesai saatlerini açıkladı. Peki, İstanbul'da esnek çalışma saatleri nasıl olacak? Kademeli mesai, hangi illerde var? İşte bütün detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs salgınının bulaş riskini azaltmak için kademeli mesai uygulamasına geçileceği duyurulmuştu. İstanbulluların merakla beklediği haber dün açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, önceki gün yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından dün kamuda kademeli mesai saatlerini açıkladı. Peki, İstanbul'da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir, hangi illerde var? Detaylar haberimizde...

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İstanbul'da mesai saatleri nasıl olacak?

Vali Yerlikaya’nın mesai saatlerine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle: Çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda haziran sonu itibarıyla beş milyon çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; pandemi öncesi yolcu sayımız 7,6 milyon, bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 - 09, ikincisi ise akşam 17- 20 arası.

  • Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

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Öğrenicilerin ders başı yapacağı saatler ne zaman?

Yerlikaya, kamudaki mesai saatlerini şöyle açıkladı:

- Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09:00’da, ikinci haftadan itibaren saat 09:30’da dersbaşı yapacak.

- 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı, 07:00’dan başlayıp kademeli olarak 08:00’da ve 09:00’da görev türlerine ve yerlerine göre mesailerine başlayacaklardır.

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- Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08:00 ve 16:30’da sağlık teşkilatımız saat 08:30 ve 16:30’da diğer tüm kamu kuruluşlarımız da 09:00 ve 16:30’da mesaiye başlayacaklardır.

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Özel sektörde mesai saatleri nasıl?

Yerlikaya, özel sektörde yapılacak düzenlemelerle ilgili ise şunları söyledi:

- Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamızın temsilcileri, ticari odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, esnaflar ve sanat odaları birliği, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, Hak-iş ASKON, DİSK, Türk-İş başta olmak üzere işçi ve işveren sendikalarımız, OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerini yönetimleri, STK’larımız ve diğer kesimlerle 3 haftadan beri çok yoğun toplantılar yaptık.

- Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul’da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında yaptığımız tespitlerde görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda uzlaşma sağlandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'daki kademeli mesai saatlerini açıkladı
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İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'daki kademeli mesai saatlerini açıkladı
  • İş dünyası temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum. Saatlerin netleştirilmesi ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında iş dünyamızın bütün temsilcileriyle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız. Çoğu gitti, azı kaldı.

İzmir ve Diyarbakır'da kademeli mesai saatleri nasıl uygulanıyor?

İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma saati uygulamasına geçildi. İki gruba ayrılan kurumlarda mesai birer saat arayla başladı. Mesai saatlerinde değişikli yapılan bir diğer il ise Diyarbakır oldu.Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ikiye bölündüğü Diyarbakır'da ilk grup 08.00'de, ikinci grup ise 09.00'da işe başlayacak.

Ankara'da mesai dört gruba ayrılmıştı

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.

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