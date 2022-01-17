Fransa'da koronavirüse karşı Paxlovid hapı kullanıma sunulacak

Koronavirüs salgınıyla mücadelede geliştirilen aşıların yanı sıra hap ve burun spreylerine yönelik çalışmalar sürüyor. ABD'li ilaç şirketi Pfizer, hap formunda ürettiği Paxlovid adlı ilaç için Fransa'da araştırma ve üretme faaliyetlerine 5 yıl boyunca 520 milyon euro tutarında destek sunma kararı aldı.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 89 AZALTIYOR

Le Parisien gazetesinin haberinde, ağız yoluyla alınan ilaç ile ilgili veriler belli oldu. Laboratuvar sonuçlarına göre, Paxlovid hapı, belirtilerin başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye yatma veya ölüm riskini yüzde 89 oranında azaltıyor.

2022'DE 120 MİLYON KUTU HAP ÜRETİMİ HEDEFİ

Pfizer, bu ay sonunda Fransa'da kullanıma sunulması beklenen haptan yıl içinde 120 milyon kutuluk üretim yapmayı hedefliyor.Pfiz er CEO'su Albert Bourla, hap üretimi konusunda Fransa'ya güvendiklerini dile getirerek, "Gerçekleştirilen reformlar ülkeyi çok rekabetçi hale getirdi. Ayrıca sağlık teknolojilerindeki bilgi birikimi, yüksek kaliteli bilim insanları ve nitelikli işçilerle Avrupa'nın en iyileri arasında." ifadelerini kullandı.

REKLAM

KORONAVİRÜS Kovid’i yüzde 50 önleyen hap: Fiyatı yaklaşık 700 dolar

AB'DE KULLANIM İÇİN BAŞVURU

Öte yandan Pfizer, koronavirüs tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı için geçen hafta onay başvurusu yaptı.

12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılan başvurunun AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın, değerlendirmeye alındığı ve sonucunun birkaç hafta içinde duyurulabileceği aktarıldı.

PAXLOVID'İ ONAYLAYAN ÜLKELER

Paxlovid'i; ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore onayladı. Meksika ise kullanım onayı veren ilk Latin Amerika ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Meksika Federal Sağlık Riskleri Komisyonu Başkanı Alejandro Svarch Perez, "Bu tedavi yöntemi, Meksika’da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azaltmanın anahtarı olacak." dedi.

FRANSA'YA TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Pfizer, Fransa'nın Mourenx bölgesindeki üretim için teknik transfer, ekipman geliştirme ve kurulum faaliyetlerinin en kısa sürede başlayacağını söyledi.

REKLAM

Firma, Fransız biyoteknoloji şirketlerinde klinik öncesi araştırma iş birlikleri ve risk sermayesi finansmanı yoluyla araştırma yatırımı yapmayı planlıyor. Başlıca ilgi alanları onkoloji, nadir hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve mRNA olacak.

Pfizer ayrıca, gelecek 5 yıl içinde klinik deneylerine hasta kaydını artırmak için Fransız sağlık kurumlarıyla birlikte çalışma yürütecek.