Koronavirüs Fransız Sağlık Bakanı endişeli Önlem almazsak günde 20 bin vaka göreceğiz
DÜNYA

Fransız Sağlık Bakanı endişeli: Önlem almazsak günde 20 bin vaka göreceğiz

Günlük koronavirüs vakalarının 5 bine dayandığı Fransa'da, Sağlık Bakanı Olivier Veran, 'önlem' çağrısı yaptı. Delta varyantını "yeni bir düşman" olarak nitelendiren Fransız Bakan, "Eğer önlem almazsak ağustos başında günde 20 bin vaka görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran endişeli: Önlem almazsak günde 20 bin vaka göreceğiz
Olivier Veran

Virüsün Delta varyantının yeni vakaların yarısından fazlasını oluşturduğu Fransa'da Bakan Veran, yerel bir radyoya verdiği demeçte, Delta varyantının geçen yaz mevcut virüsten çok daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

"Ağustos başında 20 bini görebiliriz"

Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışların azalmasının durduğunu hatırlatan Veran, "3 bin vaka bir haftada 6 bin, iki haftada 12 bin olabilir. Eğer önlem almazsak ağustos başında günde 20 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullandı.

Veran, İngiltere'deki salgının seyrinin Fransa'ya fikir verebileceğini kaydederek Delta varyantını "yeni bir düşman" olarak tanımladı.

"Aşılar sayesinde hastanelere yönelik baskı azaldı"

Fransa'nın yeni salgın dalgasının görünen bir aşamanın başında olduğunu vurgulayan Veran, aşılar sayesinde hastanelere yönelik baskının azaldığını ifade etti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 10 Temmuz verilerine göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 696 artışla 5 milyon 808 bin 383'e, 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 350'ye yükseldi.

Hastanelerde 947'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 183 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana koronavirüs aşısı yapılanların sayısı 35 milyon 722 bin 248'e ulaştı, bunlardan 27 milyon 255 bin 605'ine ikinci veya üçüncü doz uygulandı.

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