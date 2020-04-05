Koronavirüs Hayaller dünya turu hayatlar Yenikapı Spor Tesisleri
TÜRKİYE

Hayaller dünya turu hayatlar Yenikapı Spor Tesisleri

Karavanlarıyla çıktıkları dünya turuna, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlar kapanınca İstanbul'da ara vermek zorunda kalan İngiliz çift, 17 gündür Yenikapı Spor Tesislerinin otoparkında gönüllü karantinadalar. Fatih Belediyesi tarafından otopark, elektrik, su gibi ihtiyaçları karşılanan çifte bölge sakinleri destek olurken, tesisteki görevliler de çay ikramında bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
İngiliz çift, yardım eden herkese teşekkür etti.
İngiliz çift, yardım eden herkese teşekkür etti.

Karavanlarıyla dünya turuna çıkan İngiliz Fisher çifti, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmamaları gerektiği bilgisini İstanbul ziyaretleri sırasında öğrendi. Çiftin İstanbul Fatih'te karavanları ile kalacak mekan aradıklarını sosyal medyadan öğrenen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fisher ailesinin Fatih Belediyesi Yenikapı Spor Tesisleri'nin otoparkına yerleştirilmesi talimatını verdi. Burada İngiliz çifte otopark, elektrik, su gibi ihtiyaçları konusunda yardımcı olunuyor. Market ihtiyaçlarını kendileri ve komşuların yardımlarıyla karşılayan çifte, tesisteki görevliler de çay ikramında bulunuyor.

  • Öte yandan çevre sakinleri, balkonlara çıkarak çifte hatırlarını soruyor, el sallıyor ve yaptığı yemeklerden de ikram ediyor. Fisher ailesi ise burada kalmaktan dolayı çok şanslı hissettiklerini ifade ediyor.

Gürcistana'a gideceklerdi

Ocak ayından beri karavanları “Trudy" ile seyahat ettiklerini anlatan Chris Fisher, “Aslında tam zamanlı seyahat etmeye Mayıs 2018'de başladık. Dünyadaki her ülkeyi gezmek için bir challenge başlattık ve daha önce Avrupa ve Orta Amerika'yı sırt çantasıyla gezdik. Bu yolculuksa bu yıl Ocak ayında başladı ve bütün dünyayı arabayla gezmeye çalışıyoruz. Türkiye'ye vardıktan yaklaşık bir hafta sonra koronavirüsün Türkiye'ye geldiğini gördük ve hükümet sınırları kapattı. Şu anda Gürcistan'a yapacağımız yolculuğu durdurduk ve kendimizi minibüste meşgul ediyoruz çünkü biz youtuber'ız ve büyük bir sosyal medya ağımız var. Maceramızla ilgili birçok video çekiyoruz ve takipçilerimizle pozitif ve ilham verici mesajlar paylaşıyoruz. Sadece kendimiz bilgisayarda meşgul etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyeye teşekkür

  • Fisher şöyle devam etti: “Buraya, Fatih Belediyesi'ne ulaşabildiğimiz için çok şanslıydık çünkü Belediye Başkanı Ergün Turan bu zor süreçte bize burada kalmamız için izin verdi. Kendisine teşekkür etmek isteriz. Self izolasyonda olduğumuz için kendisiyle tanışamadık ama çok minnettarız çünkü bizi kabul etti ve aslında bütün topluluk harikaydı."

Komşular
yemek getiriyor

Çevre sakinleri ile komşuluk eden çift, “Evet insanlar balkonlardan el sallıyorlar, bazı komşular bize yemek getiriyorlar. Lokum ve kahve ikram ediyorlar. Herkes çok kibar. Üst kattaki kadın her aksam ailesine yaptığı yemekten bize de getiriyor ama kabul edemiyoruz çünkü bizim depomuz var ve bizim için yeterli ama bizi aileleri gibi kabul ettikleri için gerçekten tüm halka minnettarız" dedi.


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