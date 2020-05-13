Hepsi kahraman: Kovid-19 ile mücadelenin en önemli gücü hemşireler
12 yıllık hemşire Güher Serbes, “Biz her gün yürekli bir şekilde işe gidiyoruz” diyor. Hiçbir dönemde bu kadar sıra dışı tecrübe yaşamadıklarını anlatan 22 yıllık hemşire Sevda Şener, koruyucu ekipmanla ameliyathanede 6,5 saat aralıksız çalıştıklarını anlatıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Kahramanlar” dediği hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutladı.
Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde hemşireler sağlık sisteminin gizli gücü oldu. Hastayla en çok temas eden şefkatli eller hemşireler, cephenin ‘akıncı birlikleri’ olarak bu görünmez düşmanla savaştı. 12 Mayıs Dünya Hemşire Günü ve Hemşireler Haftası’nda, hepsinin tek isteği var: “Vatandaşlarımız salgın bitti diye düşünmesin, evlerinde kalmaya devam etsinler. Zira düşman hala kapıda.”
EN KRİTİK GÖREV
Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart’tan bu yana 60 binden fazla hastaya hizmet veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 600 kişilik yardımcı sağlık kadrosu, Türkiye’deki tüm meslektaşları gibi bu salgının en kritik aşamalarında rol aldılar. Günlerce karantina altında tutulan pozitif hastalarla belki doktorlardan daha fazla temas etiler, hastaların hem umuduna hem endişesine hem de sevinçlerine ortak oldular. Günlerce dünyadan izole yaşamak zorunda hastaların eli ayağı olan hemşire ve yardımcı sağlık personeli, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
Hastanede Koroner Yoğun Bakım ve Kovid Servisi’nde Sorumlu Hemşire olarak görev yapan Güher Serbes, 12 yıldır hemşirelik yaptığını ve pandemi sürecinde meslek hayatının en farklı tecrübesini yaşadığını belirterek, şunları söyledi: “Biz her gün yürekli bir şekilde işe gidiyoruz aslında. Çünkü Kovid pozitif hastalarla birebir temas içindeyiz. Bilmediğimiz bir hastalıkla savaşmak bizim için çok zor. Herkesin bize ihtiyacı var. Biz kendi aramızda sosyal mesafemize çok dikkat ettik ama sosyalleşmeyi de çok özledik! Molalarımızda bile birlikte çay içmiyoruz. Asosyal bir hayat bizi psikolojik olarak da etkiledi. Ailelerimizden uzak olmak da öyle.”
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ÇOK FARKLI GÜNLER YAŞIYORUZ
“Pozitif vakaların odasına her girdiğimizde bütün gün yalnız kalmış olmanın verdiği hüzünle gözümüzün içine bakıyordu hastalar. Test sonuçlarını merak ediyorlar haliyle. Negatif çıkanlarla mutluluğu paylaştık, pozitif çıkanları birlikte teselli ettik. Her zamanki süreçten çok daha farklı günler yaşıyoruz. İyileşip taburcu olan hastalarımın o minnettar bakışlarını hiç unutmayacağım.”
Hastanenin Anestezi Tekniker Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Ayşe Akdemir ise yaklaşık 600 hemşire, tekniker ve personel olarak bu savaşı gönül vererek sürdürdüklerini anlattı. Akdemir, “Bu 2 aylık süreçte büyük emek verildi. Doktorundan, hemşiresinden, personeline kadar herkes insan üstü bir güçle çalıştı. Bu salgında aslında hastayla en çok temasta bulunan kişiler, hemşire arkadaşlarımız. Çünkü doktor order’larını yazar, yapılması gereken diğer işlerin hepsini yardımcı sağlık personeli tamamlar” dedi.
Tam 22 yıldır ameliyathane hemşiresi olarak çalıştığını anlatan Sevda Şener ise meslek hayatının hiçbir döneminde bu kadar sıra dışı tecrübeler yaşamadığına işaret ederek şunları söyledi: “Bu süreç hepimiz için sancılı bir süreç oldu. Örneğin ben, trafik kazası sonucu hastanemize getirilen Kovid pozitif bir vakanın ameliyatına girdim ve 6 buçuk saat o koruyucu ekipmanla ameliyathanede aralıksız çalışmak zorunda kaldım. Çıktığımda koruyucu ekipmanlar nedeniyle kollarımda, ellerimde, alnımda, yüzümün çeşitli yerlerinde ve boynumda içi su dolu kesecikler ve yaralar oluştu. Bu yara izlerinin geçmesi 2 haftayı buldu. Pek çok zorlu vakaya girdim, uzun süren ameliyatlarda bulundum. Aslı Kovid pozitif bir hastanın ameliyatı gibi değildi hiçbirisi.”
GÖREVLERİNDE KUSURSUZLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: “Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.” Bakan Koca’nın paylaşımında yer alan görselde de “Bir kahraman. Ve bugün onun günü” ifadesi yer aldı.