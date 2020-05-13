Hepsi kahraman: Kovid-19 ile mücadelenin en önemli gücü hemşireler

Hastayla en çok temas eden hemşireler, sistemin şefkat eli oldu.

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde hemşireler sağlık sisteminin gizli gücü oldu. Hastayla en çok temas eden şefkatli eller hemşireler, cephenin ‘akıncı birlikleri’ olarak bu görünmez düşmanla savaştı. 12 Mayıs Dünya Hemşire Günü ve Hemşireler Haftası’nda, hepsinin tek isteği var: “Vatandaşlarımız salgın bitti diye düşünmesin, evlerinde kalmaya devam etsinler. Zira düşman hala kapıda.”

Fotoğraf: Arşiv

EN KRİTİK GÖREV

Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart’tan bu yana 60 binden fazla hastaya hizmet veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 600 kişilik yardımcı sağlık kadrosu, Türkiye’deki tüm meslektaşları gibi bu salgının en kritik aşamalarında rol aldılar. Günlerce karantina altında tutulan pozitif hastalarla belki doktorlardan daha fazla temas etiler, hastaların hem umuduna hem endişesine hem de sevinçlerine ortak oldular. Günlerce dünyadan izole yaşamak zorunda hastaların eli ayağı olan hemşire ve yardımcı sağlık personeli, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

FOTOĞRAF 10 Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünya çapında krize yol açan koronavirüs, uzun bir süre aldığımız önlemlerle korunmayı başarsak da ülkemize de geldi. Şimdiye kadar 3 kayıp vermiş olsak da dünyaya kıyasla ülkemiz gözle görülür bir fark yaratıyor. Durumumuzun dünya geneline göre oldukça iyi olmasında şüphesiz en büyük paylardan biri sağlıkçılarımızın. Vakalar artarken, sağlık çalışanları hayatlarını ortaya koyarak mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün Meclis'te yaptığı konuşma sırasında milletvekillerinden sağlık çalışanları için alkış istedi. Ardından sosyal medyada sağlıkçılara moral desteği olması için alkış eylemi çağrıları yapıldı. Son olarak 21.00'a dakikalar kala Bakan Koca, Twitter hesabından halkı 1 dk boyunca sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti. Ve saatler 21:00'ı gösterdiği sırada Türkiye'nin dört bir yanında camlara ve balkonlara çıkanlar bu eyleme destek verdi. Sağlıkçılarımıza moral olması için yapılan bu eylem, yurdun dört bir yanında hoş görüntülere yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanlarına moral alkışı Ülkemizde koronavirüs vakaları artarken, sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık ve sabırla görevlerini yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Meclis'te yaptığı konuşma sırasında milletvekillerinden sağlık çalışanları için alkış istedi. Bu güzel destek gösterisinin ardından, sosyal medyada saat 21.00'da balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına 1 dakika boyunca alkışlı destek verme çağrısı yapıldı. Bakan Koca'nın da Tweet atarak çağrıda bulunmasının ardından yurdun dört bir yanında hoş manzaralar oluştu. BiP'te paylaş

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SOSYALLEŞMEYİ ÖZLEDİK

Fotoğraf: Arşiv

Hastanede Koroner Yoğun Bakım ve Kovid Servisi’nde Sorumlu Hemşire olarak görev yapan Güher Serbes, 12 yıldır hemşirelik yaptığını ve pandemi sürecinde meslek hayatının en farklı tecrübesini yaşadığını belirterek, şunları söyledi: “Biz her gün yürekli bir şekilde işe gidiyoruz aslında. Çünkü Kovid pozitif hastalarla birebir temas içindeyiz. Bilmediğimiz bir hastalıkla savaşmak bizim için çok zor. Herkesin bize ihtiyacı var. Biz kendi aramızda sosyal mesafemize çok dikkat ettik ama sosyalleşmeyi de çok özledik! Molalarımızda bile birlikte çay içmiyoruz. Asosyal bir hayat bizi psikolojik olarak da etkiledi. Ailelerimizden uzak olmak da öyle.”

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ÇOK FARKLI GÜNLER YAŞIYORUZ

“Pozitif vakaların odasına her girdiğimizde bütün gün yalnız kalmış olmanın verdiği hüzünle gözümüzün içine bakıyordu hastalar. Test sonuçlarını merak ediyorlar haliyle. Negatif çıkanlarla mutluluğu paylaştık, pozitif çıkanları birlikte teselli ettik. Her zamanki süreçten çok daha farklı günler yaşıyoruz. İyileşip taburcu olan hastalarımın o minnettar bakışlarını hiç unutmayacağım.”

OYNAT 00:55 Sağlık çalışanı anne ile kızının kavuşma anı duygulandırdı Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır 6 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı Özge Koçak'ın çocuğuyla buluşması duygusal anlara sahne oldu. Annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü, gözyaşları içinde 'Biraz kız kıza vakit geçirelim' diyerek annesini bırakmak istemedi. Anne ve kızın duygulu buluşmasını cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen babaannenin sosyal medyada paylaştığı video yoğun ilgi gördü. BiP'te paylaş

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İnsan üstü bir güçle çalışıyoruz

Fotoğraf:Arşiv

Hastanenin Anestezi Tekniker Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Ayşe Akdemir ise yaklaşık 600 hemşire, tekniker ve personel olarak bu savaşı gönül vererek sürdürdüklerini anlattı. Akdemir, “Bu 2 aylık süreçte büyük emek verildi. Doktorundan, hemşiresinden, personeline kadar herkes insan üstü bir güçle çalıştı. Bu salgında aslında hastayla en çok temasta bulunan kişiler, hemşire arkadaşlarımız. Çünkü doktor order’larını yazar, yapılması gereken diğer işlerin hepsini yardımcı sağlık personeli tamamlar” dedi.

FOTOĞRAF 15 Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Alessia Bonari adlı İtalyan hemşire de, Milano'da görev yaptığı hastanedeki vardiyası sırasında saatlerce koruyucu giysi giymek zorunda kaldığı için çürük ve morluk içindeki yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Başka bir hemşire Elena Pagliarini, Cremona'daki bir hastanede yüz maskesini çıkarmadan masasının üzerinde uyuyakaldığı fotoğrafını paylaşmıştı. Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İnsanların evden çıkmaması için farklı bir yöntem deneyen sağlık çalışanlarına Türkiye'nin dört bir yerinden destek yağdı. Akşamları saat 21.00'de de tüm Türkiye, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evlerinden alkışlamaya başladı. Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları Çin'in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye'ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, kendi sağlıklarını tehlikeye atarak durmaksızın çalışıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde koronaya karşı mücadele eden sağlıkçıların görüntüleri karşısında onlara ne kadar teşekkür etsek az. BiP'te paylaş

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Sıra dışı tecrübeler yaşadık

Tam 22 yıldır ameliyathane hemşiresi olarak çalıştığını anlatan Sevda Şener ise meslek hayatının hiçbir döneminde bu kadar sıra dışı tecrübeler yaşamadığına işaret ederek şunları söyledi: “Bu süreç hepimiz için sancılı bir süreç oldu. Örneğin ben, trafik kazası sonucu hastanemize getirilen Kovid pozitif bir vakanın ameliyatına girdim ve 6 buçuk saat o koruyucu ekipmanla ameliyathanede aralıksız çalışmak zorunda kaldım. Çıktığımda koruyucu ekipmanlar nedeniyle kollarımda, ellerimde, alnımda, yüzümün çeşitli yerlerinde ve boynumda içi su dolu kesecikler ve yaralar oluştu. Bu yara izlerinin geçmesi 2 haftayı buldu. Pek çok zorlu vakaya girdim, uzun süren ameliyatlarda bulundum. Aslı Kovid pozitif bir hastanın ameliyatı gibi değildi hiçbirisi.”

GÖREVLERİNDE KUSURSUZLAR

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: “Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.” Bakan Koca’nın paylaşımında yer alan görselde de “Bir kahraman. Ve bugün onun günü” ifadesi yer aldı.