İngiltere'den ilginç öneri: Koronavirüs 'devir değişti' dedirtiyor

İngiltere'den ilginç öneri: Koronavirüs 'devir değişti' dedirtiyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası bir çok alanda alınan karar, "devir değişti" dedirtmeye devam ediyor. İngiliz Biyolog Ian Redmond, dünyada binlerce insanın ziyaret ettiği hayvanat bahçelerine karşı ilginç bir öneride bulundu. Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA’ya sahip olduğu için, koronavirüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, ‘maymun turizminin’ yasaklanmasını istedi.