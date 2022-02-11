Koronavirüs Japonyadan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
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Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Kovid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi.

Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.

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Haber Merkezi AA
Japonyadan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
Paxlovid

Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan Paxlovid haplarına onay verdi.

Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.

Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda Paxlovid tedarik edeceğini aktardı.

Daha önce Molnupiravir resmi kullanım olayı almıştı

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatların hafta başında başlayacağını söyledi.

Paxlovid, Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti.

Bakanlık, Aralık 2021'de Merck Co. üretimi ağız yollu tüketilen "molnupiravir" ilacına resmi kullanım onayı vermişti.

Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
FOTOĞRAF 11
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca \"acil kullanım\" onayı verdi.
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FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.
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Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.
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\"Paxlovid\" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.
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İLK 5 GÜN UYGULANABİLECEK<br><br>Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.
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HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTIYOR<br><br>Pfizer, 16 Kasım'da Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.
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ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.
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ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.
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İngiltere, Merck’in ürettiği \"Molnupiravir\" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.<br>
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Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
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Paxlovid'e kullanım onayı verildi
Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs hapına onay verdi. "Paxlovid" adlı, reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak. İşte tüm detaylar...

Fransa'da koronavirüse karşı Paxlovid hapı kullanıma sunulacak
KORONAVİRÜS
Fransa'da koronavirüse karşı Paxlovid hapı kullanıma sunulacak
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