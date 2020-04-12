Kızıma en son 15 gün önce sarıldım: Tek mutluluğum virüsü onlara bulaştırma riskimin olmaması

Sağlık çalışanları koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor. Gün sonunda ailelerini riske sokmak istemeyenler, ya hastanede ya da yurtlarda konaklıyor. Siirt Devlet Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Osman Özüdoğru da koronavirüs nedeniyle ailesinden uzak kalan doktorlardan sadece biri. Salgın sürecinde 60 günlük kızı Zeynep Fatıma ve eğitimci eşi Büşra’yı göremeyen Özüdoğru, “Kızıma en son 15 gün önce sarıldım. Onu artık görüntülü konuşarak sevebiliyorum. Bu duruma çok üzülüyor olsam da bir o kadar da seviniyorum. Çünkü onlara hastalık bulaştırma riskim yok. Şuan bir çok sağlık çalışanını en fazla düşündüren şey bu” dedi. Siirt Valiliği başta olmak üzere tüm kurumların salgın henüz Çin ile sınırlıyken çok ciddi hazırlık yapmaya başladığını anlatan Özüdoğru, “Virüs Türkiye’ye gelmeden pandemi planımız hazırdı. Hangi servislerin pandemi servisi olacağı, hangi personellerin görev alacağı belirlenmişti. Ekipmanlarımız temin edilmiş ve tüm personele eğitimler verilmişti. Evlerine gitmek istemeyen personeller için bir takım yurtlar organize edilmişti” ifadelerini kullandu.

KIZIMIZ İÇİN GİTMELİSİN

Siirt’te ilk vaka tespitinden sonra eşi Osman ile tüm hastane ekibinin yoğun bir çalışma altına girdiğini anlatan Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Özüdoğru yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: “Hastaneye çok erken saatte gidiyor, eve ise akşam geç saatlerde dönüyordu. Eşim bir hekim, yıllardır yoğun çalışmaya ve nöbetlere alışığız. Bu nedenle çok zorlanmadık, fakat yüksek risk altında görev yapıyor olmaları durumun vahim olan tarafı. Yenidoğan bir bebeğimizin olması nedeniyle eve geliş-gidişler bir süre endişe içinde gerçekleşti. Son raddede eşim, ‘kızımız için gitmelisin’ dediğinde, artık işin gittikçe büyüyeceğini anladım. Maalesef bir süredir ailemin yanında, memleketim Erzincan’dayım. Eşimin yüksek risk altında çalışması beni korkutuyor. Vakalar arttıkça eşimle kavuşma sürecimizin uzamasından da endişe duyuyorum. Rabbim onu ve diğer tüm sağlık çalışanlarını korusun.”