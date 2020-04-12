Koronavirüs Kızıma en son 15 gün önce sarıldım Tek mutluluğum virüsü onlara bulaştırma riskimin olmaması
TÜRKİYE

Kızıma en son 15 gün önce sarıldım: Tek mutluluğum virüsü onlara bulaştırma riskimin olmaması

Sağlık çalışanları ailelerine virüs bulaştırmamak için hastane, misafirhane, yurt veya otelde kalıyor. Siirt Devlet Hastanesi doktorlarından Osman Özüdoğru da eşi ve 60 günlük kızı Zeynep Fatıma’dan ayrı kalmış. Özüdoğru, “Kızıma en son 15 gün önce sarıldım. Onu artık görüntülü konuşarak sevebiliyorum” diyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Uzm. Dr. Osman Özüdoğru ve ailesi
Uzm. Dr. Osman Özüdoğru ve ailesi

Sağlık çalışanları koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor. Gün sonunda ailelerini riske sokmak istemeyenler, ya hastanede ya da yurtlarda konaklıyor. Siirt Devlet Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Osman Özüdoğru da koronavirüs nedeniyle ailesinden uzak kalan doktorlardan sadece biri. Salgın sürecinde 60 günlük kızı Zeynep Fatıma ve eğitimci eşi Büşra’yı göremeyen Özüdoğru, “Kızıma en son 15 gün önce sarıldım. Onu artık görüntülü konuşarak sevebiliyorum. Bu duruma çok üzülüyor olsam da bir o kadar da seviniyorum. Çünkü onlara hastalık bulaştırma riskim yok. Şuan bir çok sağlık çalışanını en fazla düşündüren şey bu” dedi. Siirt Valiliği başta olmak üzere tüm kurumların salgın henüz Çin ile sınırlıyken çok ciddi hazırlık yapmaya başladığını anlatan Özüdoğru, “Virüs Türkiye’ye gelmeden pandemi planımız hazırdı. Hangi servislerin pandemi servisi olacağı, hangi personellerin görev alacağı belirlenmişti. Ekipmanlarımız temin edilmiş ve tüm personele eğitimler verilmişti. Evlerine gitmek istemeyen personeller için bir takım yurtlar organize edilmişti” ifadelerini kullandu.

KIZIMIZ İÇİN GİTMELİSİN

  • Siirt’te ilk vaka tespitinden sonra eşi Osman ile tüm hastane ekibinin yoğun bir çalışma altına girdiğini anlatan Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Özüdoğru yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: “Hastaneye çok erken saatte gidiyor, eve ise akşam geç saatlerde dönüyordu. Eşim bir hekim, yıllardır yoğun çalışmaya ve nöbetlere alışığız. Bu nedenle çok zorlanmadık, fakat yüksek risk altında görev yapıyor olmaları durumun vahim olan tarafı. Yenidoğan bir bebeğimizin olması nedeniyle eve geliş-gidişler bir süre endişe içinde gerçekleşti. Son raddede eşim, ‘kızımız için gitmelisin’ dediğinde, artık işin gittikçe büyüyeceğini anladım. Maalesef bir süredir ailemin yanında, memleketim Erzincan’dayım. Eşimin yüksek risk altında çalışması beni korkutuyor. Vakalar arttıkça eşimle kavuşma sürecimizin uzamasından da endişe duyuyorum. Rabbim onu ve diğer tüm sağlık çalışanlarını korusun.”

Mücadeleye devam: Türkiye'den ümit verici haberler gelmeye devam ediyor
KORONAVİRÜS
Mücadeleye devam: Türkiye'den ümit verici haberler gelmeye devam ediyor
Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.