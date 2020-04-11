Koronavirüs Mücadeleye devam Türkiyeden ümit verici haberler gelmeye devam ediyor
TÜRKİYE

Mücadeleye devam: Türkiye'den ümit verici haberler gelmeye devam ediyor

Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan doktorlar, virüsü kaptıktan sonra da mücadelelerini bırakmıyor. Tedavileri tamamlanarak taburcu edilen Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici hastalara umut oldu. İki hekim de en kısa sürede göreve dönmek istediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taburcu olan Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ı sağlık çalışanları yolcu etti.
Taburcu olan Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ı sağlık çalışanları yolcu etti.

Koronavirüsle mücadelede eden ve sağlığına kavuşan hastalardan müjdeli haberler ardı ardına geliyor. Salgınla mücadelede ön safta çalışan sağlık çalışanları birer birer hastalığı yenerek evlerine dönüyor.

EVİNE UĞURLANDI

Her fırsatta koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri vatandaşla paylaşan ancak 31 Mart tarihinde koronavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırılan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral da iyi haber gelen doktorlardan. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedaviden başarılı sonuç alan ve taburcu olan 64 yaşındaki Özyaral, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evinde tedavisine devam edilmek üzere uğurlandı.

BIRAKSALAR ŞİMDİ GÖREVE DÖNERİM

Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici hemen göreve dönmek istediğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Genç doktor, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanırken kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Bilici, meslektaşlarıyla sahada çalışmak istediğini ancak izolasyon süreci nedeniyle görevini şu an yapamayacağını anlattı. Virüse karşı herkesin önleme uyması gerektiğini ifade eden Bilici, “Hiçbir yaş grubu risk dışında değil benim durumum da bunu gösteriyor. O yüzden herkesin çok dikkatli olması lazım, kimse ben gencim, sağlıklıyım risk altında değilim diye düşünmemeli. Motivasyonu bırakmasınlar bu dönem geçici, hepsini şu an ben çok iyi anlıyorum. Aslında beni şimdi bıraksalar şimdi göreve dönerim ama izolasyonumun devam etmesi gerekiyor. Peşinde de hala akciğerimle ilgili bazı toparlanma süreci olacağı için yaklaşık 1 aylık bir istirahat süreci önerdiler. Sağlığım için uyacağım ama sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Evinizden çıkmayın!

79 yaşındaki Gülperi Koç ‘başarı’ işareti yaparak hastaneden ayrıldı.

Adıyaman’da korona virüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Gülperi Koç, 8 günlük tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Sağlık personelinin alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edilen yaşlı kadın, ‘başarı’ işareti yaparak hastaneden ayrıldı. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koç, “Her zaman ölüme hazır olmamız gerekiyor. Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin. Vatandaşlara tavsiyem, evinizden çıkmayın, bir de korkmayın. Korktuğunuz zaman daha kötü oluyor. Evinizden çıkmayın oturun evinizde” ifadelerini kullandı.

En küçük savaşçı koronayı yendi

13 aylık Z.D evine döndü.

Bursa’da yaşayan 13 aylık Z.D’nin aile fertlerinin koronavirüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6’ncı gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

93 yaşındaki Alye Nine’den güzel haber

Alye Gündüz
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden bir güzel haber daha geldi. 1 Nisan’da hastaneye başvuran 93 yaşındaki Alye Gündüz, tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Gündüz, dün taburcu oldu. 93 yaşındaki Gündüz hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Kendisini tedavi eden doktorlara ve yetkililere teşekkür etti.

DSÖ'den Türkiye ve Erdoğan'a koronavirüs teşekkürü: Salgınla mücadelemiz örnek oldu
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