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TÜRKİYE

Korona savaşında bir ayın hikayesi: Türkiye'nin verdiği savaş

Türkiye, ilk vakanın ardından geçen bir aylık sürede, sosyal izalasyonu azami şekilde sağlayacak tedbirler ile bunların ekonomik-sosyal yansımalarını giderecek önlemleri zaman kaybetmeden hayata geçirdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu süreçte salgınla amansız mücadele çerçevesinde ekipman seferberliği başlatılırken salgının önünü kesmek için günlük test sayısında 30 bini aştı. Bir aylık sürede vaka artışına nazaran kayıplardaki oran umut verdi. Türkiye’nin bir ayı dolduran koronavirüsle savaşının kritik tarihleri şöyle:

İLK VAKA, İLK KAYIP

Koronavirüsü sınırlarına sokmamak için tedbirleri çok önceden alan Türkiye ilk vakasını 11 Mart’ta gördü. 16 Mart’ta hasta sayısı 47’ye çıktı. Hastalığa ilk kayıp ise 18 Mart’ta verildi. 61 yaşında bir erkek hasta hayatını kaybetti. O gün hasta sayısı ise 191 ulaştı.

TESTTE SERİ ARTIŞ

Daha sonra test sayılarında hızlı bir artışa gidildi. Test sayısının artmasıyla birlikte vaka sayılarında da artış gözlendi. 25 Mart’ta 5 binin üzerine çıkan testte 561 kişiye tanı konurken, o gün toplam 2 bin 433 hastanın olduğu açıklandı. Bir hafta içinde toplam vefat eden sayısı ise 59 oldu.

İLK İYİLEŞENLER

27 Mart’ta 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 kişiye tanı konurken o gün 17 kişi hayatını kaybetti. Aynı gün iyileşen hasta sayısının rakamları da açıklandı. 11 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında 42 hasta iyileştiği bildirildi.

ÖLÜM ORANLARI YÜZDE 1.58

Nisan başlarında ölüm oranları yüzde 1.58’lerde seyretti. Bu oran birçok ülkedeki oranın altında olduğu belirtildi. Süreç ilerledikçe iyileşen hasta sayısında da artış gözlendi. 3 Nisan’da iyileşen hasta sayısı vefat eden hasta sayının üzerine çıktı.

TESTTE 20 BİNLER AŞILDI

5 Nisan’da test sayısı 20 bini buldu. 20 bin 65 hasta testten geçirildi. 3 bin 135 hastaya teşhis kondu. 73 hasta hayatını kaybederken 256 hasta da iyileşerek hastaneden ayrıldı. O gün iyileşen hasta sayısı binin üzerine çıktı.

10 Nisan’da 30 bin 864 kişiye test yapılırken, bunların içinde 4 bin 747 kişide korona tespit edildi. 98 kişi hayatını kaybederken 281 kişi de sağlığına kavuştu.

Laboratuvar sayısı 106’ya çıkarılırken, yoğun bakıma giren hasta oranında da düşüş yaşandığı gözlendi. Verilerin önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösterdiği kaydedildi.

30 günlük bilanço

  • Türkiye, bir ay içinde 307 bin 210 vatandaşı testten geçirdi. 47 bin 29 vaka tespit edildi. 1006 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 423 kişi de sağlığına kavuştu. Türkiye son zamanlarda almış olduğu önlemler kapsamında bulaşma oranını yüzde 6.5 seviyesine çekmeyi başardı. Toplam bin 667 kişi yoğun bakımda yatarken entube hasta sayısı ise bin 62.

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