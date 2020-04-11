Azerbaycan'ın Türk bayrağı jestine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Tek millet, tek yürek" diyerek cevap verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Kovid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakü’nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi’nde #KOVID19’la ortak mücadele çerçevesinde Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor.
Tek millet, tek yürek!🇹🇷🇦🇿#BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/MpsjbnS0KV
Bakü’nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi’nde #KOVID19’la ortak mücadele çerçevesinde Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor.
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı
Başkent Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı.
Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirilmişti. Merkezin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izlemişti.