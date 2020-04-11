Gündem Azerbaycanın Türk bayrağı jestine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Tek millet, tek yürek" diyerek cevap verdi
ANKARA

Azerbaycan'ın Türk bayrağı jestine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Tek millet, tek yürek" diyerek cevap verdi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan'daki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.
Azerbaycan'daki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Kovid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı

Başkent Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı.

Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirilmişti. Merkezin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izlemişti.

Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı
OYNAT 00:47
Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirildi. Merkezin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izledi.


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