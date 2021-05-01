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Koronavirüs Koronavirüsün yıktığı yuvalar Karı-koca 5 gün arayla salgından hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Koronavirüsün yıktığı yuvalar: Karı-koca 5 gün arayla salgından hayatını kaybetti

Ordu’da, koronavirüs tedavisi gören Fatma ve Murat Aşık çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti. Karı-koca farklı yerlerde defnedildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsün yıktığı yuvalar: Karı-koca 5 gün arayla salgından hayatını kaybetti
Fatma (50) ve Murat Aşık’a (53).

Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma (50) ve Murat Aşık’a (53), yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı.

  • Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan’da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz’de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Murat Aşık’ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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