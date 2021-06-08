Koronavirüs Maçka Parkında koronavirüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler
İSTANBUL TÜRKİYE

Maçka Parkı’nda koronavirüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

Beşiktaş Maçka Parkı’nda Redd isimli müzik grubu, koronavirüs salgınına rağmen açık hava konseri verdi. Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Haber Merkezi İHA
Maçka Parkı’nda koronavirüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler
Maçka Parkı'nda sosyal mesafesiz konser.

Beşiktaş’ta bulunan Maçka Parkı’nda Redd isimli müzik grubu, koronavirüs salgınına rağmen saat 19.00’da açık hava konseri verdi. Parkta bulunan onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Konsere katılım sağlayan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.

İHA

Redd grubu konseri Twitter hesabından duyurdu

Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19.00’da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi.

İHA

İHA

Tam kapanma sonrası sokaklar doldu taştı: Sosyal mesafesiz caddeler dikkat çekti
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah itibariyle sona erdi. Eskişehir’de kısıtlamanın ardından araç trafiğine kapalı olan İkieylül ve Hamamyolu caddelerinde kalabalık oluşurken, özellikle banka şubeleri önünde kuyruklar uzadı. Kentte maske zorunluluğuna uyulduğu, ancak alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.
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Arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan Selahattin Topçu (71), 17 gün boyunca evde çok sıkıldıklarını ifade ederek, “Allah'a çok şükür rahata kavuştuk. Evde kapalı durmaktan çok sıkıldık. Bugün de biraz hava almak için sokağa çıktık” dedi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde Covid-19 vakalarında da düşüş yaşandı. Günlük ortalama 250 olan pozitif kişi sayısı son haftada 135’e kadar geriledi. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 3 bin seviyesinden bin 495’e düştü.
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Koronavirüs tedavisi uygulanan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 27’si entübe, 90’ı yoğun bakım olmak üzere toplam 314 hastanın tedavisi sürüyor. Eskişehir’de 33’ü son 10 günde olmak üzere geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 987’e yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasında Eskişehir’in tamamına yakını ‘çok yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, tam kapanma sürecinde önce yeşile son 10 günde ise ‘düşük risk’ anlamına gelen ‘mavi’ renge döndü.
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Öte yandan geçen yıl mart ayından bu yana Eskişehir’de 630 bin 541 Covid-19 testi yapıldığı, bunlardan 86 bin 663 kişinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunlardan 83 bin 867’i ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Kentte halen bin 809 vakahasta Covid-19 tedavisi görüyor.
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Tam kapanma sonrası sokaklar doldu taştı: Sosyal mesafesiz caddeler dikkat çekti
Eskişehir'de, 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, maske takma zorunluluğuna uyulduğu ancak sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi. Tam kapanma sürecinde koronavirüs vakalarında düşüş yaşanırken, kentin Hayat Eve Sığar (HES) risk hartası da yeşilden 'düşük risk'i simgeleyen mavi renge büründü.

Taksim'de sosyal mesafesiz kalabalık
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Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık hafta içerisindeki günleri neredeyse aratmazken, kalabalık arasında büyük bölümü turistler olmak üzere çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da uygulanamadığı İstiklal Caddesi ve Taksim’deki polisler sık sık kuralları hatırlatan anons ve uyarılar yaptı.
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Taksim'de sosyal mesafesiz kalabalık
İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalıklar oluştu.
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