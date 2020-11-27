Misafirliğe gidenlere ve misafir kabul edenlere 3 bin 150 tl ceza kesildi

Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 4 Kasım'da il genelinde aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından denetimler devam ediyor.

Denetimlerde, Ulus ilçesi Hisar köyünde bazı kişilerin alınan kararlara rağmen ev ziyaretleri yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, M.Y'nin akrabası H.A'nın evinde misafirlikte olduğunu, aynı köydeki başka bir evde H.Y. ve A.Y'nin akrabaları olan F.Y'nin evinde misafirlikte olduğunu belirledi.

Ev sahibi olan 2 kişi ile misafirliğe giden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı, misafirlikte olan 3 kişi jandarma ekiplerince evlerine gönderildi.

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