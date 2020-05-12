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Koronavirüs Nijeryada salgın hastalıklar nedeniyle iki haftada 150 kişi öldü
DÜNYA

Nijerya'da salgın hastalıklar nedeniyle iki haftada 150 kişi öldü

Nijerya'da son iki haftada salgın hastalıklar nedeniyle 150 kişi öldü. Bauchi eyaleti valisi Bala mUhammed ölümlerin koronavirüs ile ilgisi olmadığını kaydetti. Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, bölgedeki ölümlerin Kovid-19'dan kaynaklandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının da 300 olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Nijerya'da salgın hastalıklar sebebiyle 200 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da salgın hastalıklar sebebiyle 200 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde salgın hastalıklar nedeniyle iki haftada 150 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bauchi Valisi Bala Muhammed, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Azare bölgesinde son iki haftada yaşanan ölümlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgisinin olmadığını belirtti.

Muhammed, bölgede kolera, menenjit ve sıtma gibi hastalıklar nedeniyle son iki haftada 150 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, bölgedeki ölümlerin Kovid-19'dan kaynaklandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının da 300 olduğu iddia edildi.

Azare'ye komşu Jigawa ve Kano eyaletlerinde nisandan bu yana "gizemli hastalık" nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, ülkede 4 bin 641 Kovid-19 vakası görülürken, 150 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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