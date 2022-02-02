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Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında koronavirüs ile ilgili geçmişte yaptığı değerlendirmelere açıklık getirdi. Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Erbaş, bu görüşünü savunarak "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız" dedi. Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk günlerinde arkadaşlarının yanına gidip "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için Yüzüme öksürün dedim
Doç. Dr. Oytun Erbaş

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Koronavirüsün Vuhan'da ilk ortaya çıktığı zaman "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" diyen Erbaş, "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

İddialarının arkasında olduğunu söyleyen Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız." dedi.

Oytun Erbaş 'Koronavirüs bizi teğet geçecek' sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu
OYNAT 03:20
Oytun Erbaş 'Koronavirüs bizi teğet geçecek' sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu
Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında koronavirüs ile ilgili geçmişte yaptığı değerlendirmelere açıklık getirdi. Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Erbaş, bu görüşünü savunarak 'Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız' dedi.

"KESİNLİKLE GENETİK BİR COĞRAFYA VAR"

Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim." diye konuştu.

"YANILDIM"

Virüsün çocukları etkileyeceğine yönelik iddiaları ile ilgili de açıklamada bulunan Erbaş "Yanıldım. Orada genel bir şey söylemiştim. Virüsün genelde yaşlılar ve çocukları etkilediği için. Bunları söyleyeli iki yıl oldu." dedi.

"YÜZÜME ÖKSÜRMELERİNİ SÖYLEDİM"

Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk döneminde doktor arkadaşlarının yanına giderek "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.

Hastalanmaktan korkmadığını söyleyen Erbaş, bunu deneyimlemek istediğini söyledi.

Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim
OYNAT 01:58
Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim
Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında koronavirüse bilerek yakalanma sürecini anlattı. Erbaş, doktor arkadaşlarının yanına gidip 'Yüzüme öksürün' dediğini söyledi.

Oytun Erbaş'tan 'tuzlu ayran' deneyiyle ilgili yorum: Basmışım dergiye yayınlamışım sen de yap
OYNAT 03:59
Oytun Erbaş'tan 'tuzlu ayran' deneyiyle ilgili yorum: Basmışım dergiye yayınlamışım sen de yap
TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, ortaya attığı 'tuzlu ayran otizm yapar' teziyle alakalı konuştu. 'Ben bu deneyi sıçanlar üzerinde yaptım yayınladım. Tuz bir faktör burada ama yemekteki tuz da bunun içine girer, ayrandaki de girer. Çok tuzlu şeyler yemeyin' diyen Erbaş, deneyi yayınlamak konusunda aceleci davranıp davranmadığıyla ilgili soruya ise 'Yoo, basmışım dergiye. Sen de yap, neşret, bas dergiye göreyim. Oturduğu yerden çoraplarını giymiş evde bir şey yapmayanlar bana sallıyor' cevabını verdi.

Doç. Dr. Oytun Erbaş’tan çarpıcı koronavirüs açıklaması: Maske virüs üretir
OYNAT 01:19
Doç. Dr. Oytun Erbaş’tan çarpıcı koronavirüs açıklaması: Maske virüs üretir
Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün gen farkından dolayı Türkiye'de salgına neden olmayacağını söyledi. Maske takmanın hastalığı engellemeyeceği hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını ifade eden Doç. Dr. Erbaş, 'Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir.' diye konuştu.

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