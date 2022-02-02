Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim
Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında koronavirüs ile ilgili geçmişte yaptığı değerlendirmelere açıklık getirdi. Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Erbaş, bu görüşünü savunarak "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız" dedi. Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk günlerinde arkadaşlarının yanına gidip "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.
Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var." ifadelerini kullandı.
Erbaş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim." diye konuştu.
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"YANILDIM"
Virüsün çocukları etkileyeceğine yönelik iddiaları ile ilgili de açıklamada bulunan Erbaş "Yanıldım. Orada genel bir şey söylemiştim. Virüsün genelde yaşlılar ve çocukları etkilediği için. Bunları söyleyeli iki yıl oldu." dedi.
"YÜZÜME ÖKSÜRMELERİNİ SÖYLEDİM"
Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk döneminde doktor arkadaşlarının yanına giderek "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.
Hastalanmaktan korkmadığını söyleyen Erbaş, bunu deneyimlemek istediğini söyledi.