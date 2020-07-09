Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Polis droneuna maskesiz el salladılar Ekipler anında kesti cezayı
TÜRKİYE

Polis drone'una maskesiz el salladılar: Ekipler anında kesti cezayı

Türkiye genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler aralıksız sürüyor. Son olarak Düzce'de maske denetimi yapan emniyet dorne'nuna takılan maskesiz üç genç, umursamazca el salladı. Kısa süre sonra bölgeye gelen ekipler, gençlere önlemlere uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
Polis drone'una el sallayan gençlere ceza kesildi.
Polis drone'una el sallayan gençlere ceza kesildi.

Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Anıtpark Meydanı'nda oturan 3 gencin maskelerini doğru takmadığını drone'la tespit etti. Durumu fark eden ekipler, drone'la gençlere yaklaştı.

Taksim’de polisin 'drone' ile uyardığı vatandaşlar şaşkına döndü
OYNAT 00:59
Taksim’de polisin 'drone' ile uyardığı vatandaşlar şaşkına döndü
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekipleri vatandaşlara “hoparlörlü drone” ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Havadaki 'drone'u gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Drone'a el sallayan gençlere, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

Çatıdaki gençlere dronela polis anonsu: 'Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız'
OYNAT 00:59
Çatıdaki gençlere dronela polis anonsu: 'Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız'
Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından dronela uyarıldı. Polis, gençlere, 'Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!' anonsu yaptı.Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

Yasağa uymadı çatıda polis drone'una yakalanınca şoke oldu
KORONAVİRÜS
Yasağa uymadı çatıda polis drone'una yakalanınca şoke oldu

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız
KORONAVİRÜS
Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız

Şoke oldular

Önce drone'nu, daha sonra da polis ekipleri aniden karşılarında gören gençlerin şaşkınlığı kayıtlara yansıdı.

Konya'da maskesiz polise yakalandı: Ceza kesilince kendisini tokatladı
KORONAVİRÜS
Konya'da maskesiz polise yakalandı: Ceza kesilince kendisini tokatladı
Abone Ol Google News
Vatiyyadaki saldırının izleri

Vatiyya'daki saldırının izleri

Saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının kimliği ortaya çıkabilir.
Yüzde 230 arttı

Yüzde 230 arttı

İşte Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülkeler.
Sakaryada bir patlama daha

Sakarya'da bir patlama daha

Vali Kaldırım: 3 şehidimiz, 6 yaralımız var.

​Rakamlara rağmen ilandakilerin yüzde 71'i satıldı.

Sultan İbrahim, gerçekten de deli bir padişah mıydı?

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.

​Bakan Selçuk cevapladı: Şartlar elverişli olursa evet ancak olmazsa...
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti

​Çin'den geldi, attığı gollerle Süper Lig'i salladı.

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.
SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır. Bir süre daha açmama yönünde tavsiye verilirse uzaktan eğitime hazırız. Seyreltilmiş bir model denemeye de hazırız" diye konuştu.
Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
Gündem

Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi sayesinde çözülmeler sürüyor. Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, 9 ay önce kaçırılan oğlu Ramazan’la gözyaşları içinde kucaklaştı. Evladına kavuşan ailelerin sayısı 14'e yükseldi.
Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim
Gündem

Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

İstanbul’da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı ‘Buerger’ hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana’da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.