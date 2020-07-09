Polis drone'una maskesiz el salladılar: Ekipler anında kesti cezayı
Türkiye genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler aralıksız sürüyor. Son olarak Düzce'de maske denetimi yapan emniyet dorne'nuna takılan maskesiz üç genç, umursamazca el salladı. Kısa süre sonra bölgeye gelen ekipler, gençlere önlemlere uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Anıtpark Meydanı'nda oturan 3 gencin maskelerini doğru takmadığını drone'la tespit etti. Durumu fark eden ekipler, drone'la gençlere yaklaştı.