Koronavirüs Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüste yeni varyant ortaya çıkarabilir
DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüste yeni varyant ortaya çıkarabilir

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınında yeni varyant ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir. Burada salgının yüksek şiddetle meydana gelebileceğini ve istemediğimiz yeni varyant çıkabileceğini düşünmekte fayda var" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüste yeni varyant ortaya çıkarabilir
Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüste yeni varyant ortaya çıkarabilir .

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınında yeni varyant ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir. Burada salgının yüksek şiddetle meydana gelebileceğini ve istemediğimiz yeni varyant çıkabileceğini düşünmekte fayda var" dedi.

SALGINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK


ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınına olumsuz etkilerinin olabileceğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bizim için kötü. Yani savaşlar bu zamana kadar kötü olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Hep görüyor ve üzülüyoruz ama tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani savaş olan yerlerde insanların halini görünce daha çok üzülüyorsunuz. Savaşlarda en büyük sorun silahla ölmektense salgın hastalıktan ölmek. Yani orada yaşayan insanlar zamanla hijyen şartlarının bozulması gibi durumlar nedeniyle salgın hastalıklara maruz kalabiliyorlar. Bizim şu andaki şanssızlığımız, Ukrayna ve Rusya savaşıyla beraber pandeminin de olması. Dolayısıyla bu bölgedeki insanların pandemideki her türlü maruziyetlerinin olması söz konusu olabilir" dedi.


'NE KADAR ÇOK BULAŞIRSA O KADAR VARYASYONA ULAŞABİLİR'


Savaş nedeniyle koronavirüste yeni varyantın ortaya çıkabileceğini belirten Dr. İnal, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir. Tabi ki can havliyle o insanların pandemi nedeniyle kendileri koruması beklenemez. Burada salgının yüksek şiddetle meydana gelebileceğini ve istemediğimiz yeni bir varyant çıkabileceğini düşünmekte fayda var. Buna karşılık mümkün mertebe bu insanlara önlem almakta fayda var ama tabi bu önlem ne derece yapılabilir bilemiyoruz. Buradan çıkacak bir salgının komşu ülkelere ve başka bölgelere sıçrayabileceğini düşünüp, tedbir almakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs ne kadar çok bulaşırsa o kadar çok varyasyona ulaşabiliyor. Yeni bir varyant çıkabiliyor. Biz bulaşıcılığı ne kadar azaltırsak o kadar varyasyonu engelleyebiliyoruz. Bu koşullar zor bile olsa insanların hijyenik şartlarını sağlamaya özen göstermek gerekiyor. Özellikle savaşın yoğun olduğu bölgelerde sağlık malzemelerinin uygun şartlarda kullanılması gerekiyor" dedi.

Minik kahraman Muhammet: Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı
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Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde oturan Osman ile Hacer Biçen çifti dün çocuklarıyla birlikte salonda yer yatağında uyurken sabaha karşı evde yangın çıktı. Çiftin ortanca çocuğu Muhammet Ali, bu sırada annesinin yanına gelip uyandırdı.
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Yataktan kalkan Hacer Biçen, kapının altından duman sızdığını gördü. Eşinin seslerine uyanan Osman Biçen, salonun kapısını açtığında diğer odaların yandığını gördü.
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Hacer Biçen 3 çocuğunu alıp sokağa çıktı. Osman Biçen ise alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca kendisi de dışarı çıktı.
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KOMŞULARINA SIĞINDILAR<br>İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü
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Ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, aile komşularına sığındı. Bu arada evin alevler içinde kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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‘YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ’<br>Yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali’nin yanına gelip kendisini uyandırdığını belirten Hacer Biçen, “Hemen çocuklarımı dışarı çıkarıp, bağırmaya başladım. O anki panikle itfaiyeyi bile arayamadım. Komşularım itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevleri söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Evimiz yandığı için çok üzüldük ama çok şükür çocuklarım hayatta. Bu yangından kurtulmamız gerçekten bir mucize. Yeniden başlayacağız” diye konuştu.
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Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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3 yaşındaki Muhammet Ali, yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı
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Minik kahraman Muhammet: Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı
Adana'da Osman (34) ve Hacer Biçen (31) çiftinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Hacer Biçen, yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'nin kendisini uyandırdığını, alevleri fark edip, çocuklarını da alarak dışarı çıktığını söyledi.

Dereden saatler boyunca duman çıktı
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Dün sabah saatlerinde Kartepe ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde bulunan Çamışdibi deresine çuval çuval, kimyasal madde olduğu düşünülen atık bırakıldı.
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Çevresine yaydığı pis koku vatandaşları rahatsız edince gerçek anlaşıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar muhtar Sedat Topal’a haber verdi. Çamışdibi deresine gelen Topal, dereden çıkan duman ve yaydığı pis kokudan dolayı Kartepe Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu.
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Hemen bölgeye gelen ekipler, atık maddeleri temizledi.<br>Atık maddelerin temizlenmesi kokuyu önlemeye yetmezken, 24 saat geçmesine rağmen duman çıktığı görüldü. Olayın ardından dere kenarında bulunan çalıların bile rengi değişti. Arslanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal, duruma isyan etti.<br>
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Yapılan bu eylemin bir doğa katliamı olduğu ve savaştan bile daha ağır bir suç olduğunu belirten Muhtar Sedat Topal, “Burası şu anda tarım arazisi. İleriye yönelik de organize sanayinin büyüme, genişleme alanı. Burada fazla yerleşim olmadığından dolayı çok hareketli bir yer değil. İnsanlar burayı biraz sahipsiz buldu. Daha önce de buna benzer vakalar başımıza geldi. Ama bu daha değişik bir durum, bunun ne olduğunu daha çözemedim. 24 saat geçmesine rağmen hala suyla birleştiğinde ısınma ve reaksiyon gösteriyor. Yoğun da bir koku yayıyor, insanların burada nefes alması gerçekten çok zor. Dün 10-10 buçuk sıralarında olay gerçekleşmiş. Bir vatandaşımız buradan geçerken olayı görmüş. Ben de geldim ve Kartepe Belediyesi’ni aradım. Zabıta ekipleri ve mühendis bir arkadaşımız geldi. Geldikten sonra da Büyükşehir ile irtibata geçtiler.
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Kartepe Belediyesi bu kimyasal maddeleri kaldırdı ama bunun kalkması yeterli değil. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı var, insanlar ölüyor. Bir sebepleri, bir amaçları var. Bunun savaştan bir farkı var mı? Bence hiçbir farkı yok. Bence bu daha ağır bir suç. Çünkü burada hiçbir sorumlusu olmayan güzelim bir doğayı katletti. Bu doğayı katlettiğin zaman milyonlarca balık öldü, hayvanlar telef oldu. Çalıların renkleri bile değişti. 24 saat geçmesine rağmen hala duman çıkıyor. Bu bulunmazsa ben burada kasıt arıyorum. Çünkü biz 2022 senesinde, bu kadar teknoloji ilerlemişken, takip sistemleri varken, her bölgede kamera sistemleri varken bunun bulunmasını istiyorum. Keşke idam edilebilse diyorum. Çünkü ben buna kısaca vahşet diyorum. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşamayız” şeklinde konuştu.<br>
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Dereye dökülen malzemenin 2 kamyon ve yaklaşık 40 ton olduğunu söyleyen Topal,“Burada dün gördüğümüz malzeme en az 2 kamyondu. Bir kamyon 20 tonsa 40 ton malzeme döküldü. Bu malzeme suyla karıştı, eridi. Buradan Kirazderesi dediğimiz Kullar Deresi’ne ve oradan da Marmara Denizi’ne bu su gitti. Bugün bir şey göremiyoruz ama ileriki günlerde bunun zararını göreceğiz. Kimyacı arkadaşlar da gelip numune aldılar. Dediğim gibi, her tarafta kameralar var. Bunun bulunmasını istiyoruz. Bu bulunmazsa bunda bir kasıt var demektir” dedi.<br>
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Bu yapılanın bölgede yaşayan herkese büyük bir kötülük olduğunu vurgulayan Sedat Topal, “Dökülen malzeme dere yatağında yaklaşık 200 metrelik mesafeye yayılmıştı. Dün belediyeden gelip temizlediler. Şimdi, belediyenin ne suçu var? Duyarsız bir insan müsveddesi gelip bunu döküyor, belediyeye iş çıkarıyor, personele iş çıkarıyor, insanları zehirliyor, hayvanları zehirliyor. Söylenecek çok söz var. Dün sosyal medyada da sinirlenmişler. Hakaret etmeden, küfür etmeden hakkımızı savunalım diyoruz ama bu bize çok büyük bir küfür ve hakarettir. Hala nefes alırken güçlük çekiyoruz ve yaklaşınca ciğerlerimiz yanıyor. Dün akşam defalarca istifra edecek noktaya kadar geldim” diye konuştu.
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Dereden saatler boyunca duman çıktı
Kocaeli'de çuvallarla dereye atılan kimyasal malzemeler, temizlenmesine ve 24 saat geçmesine rağmen olumsuz etkilerini gösteriyor. Sudan hala duman çıktığı görülürken yayılan koku da dinmedi. Bunun doğa katliamı olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Sedat Topal, yapanlarla ilgili sert konuştu.


Minik kahraman Muhammet

Minik kahraman Muhammet

​Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı.
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