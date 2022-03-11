Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüste yeni varyant ortaya çıkarabilir .

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınında yeni varyant ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir. Burada salgının yüksek şiddetle meydana gelebileceğini ve istemediğimiz yeni varyant çıkabileceğini düşünmekte fayda var" dedi.

SALGINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK



ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın koronavirüs salgınına olumsuz etkilerinin olabileceğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bizim için kötü. Yani savaşlar bu zamana kadar kötü olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Hep görüyor ve üzülüyoruz ama tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani savaş olan yerlerde insanların halini görünce daha çok üzülüyorsunuz. Savaşlarda en büyük sorun silahla ölmektense salgın hastalıktan ölmek. Yani orada yaşayan insanlar zamanla hijyen şartlarının bozulması gibi durumlar nedeniyle salgın hastalıklara maruz kalabiliyorlar. Bizim şu andaki şanssızlığımız, Ukrayna ve Rusya savaşıyla beraber pandeminin de olması. Dolayısıyla bu bölgedeki insanların pandemideki her türlü maruziyetlerinin olması söz konusu olabilir" dedi.

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'NE KADAR ÇOK BULAŞIRSA O KADAR VARYASYONA ULAŞABİLİR'



Savaş nedeniyle koronavirüste yeni varyantın ortaya çıkabileceğini belirten Dr. İnal, "Bu insanların pandemiden etkilenmeleri yüksek oranda görülebilir. Tabi ki can havliyle o insanların pandemi nedeniyle kendileri koruması beklenemez. Burada salgının yüksek şiddetle meydana gelebileceğini ve istemediğimiz yeni bir varyant çıkabileceğini düşünmekte fayda var. Buna karşılık mümkün mertebe bu insanlara önlem almakta fayda var ama tabi bu önlem ne derece yapılabilir bilemiyoruz. Buradan çıkacak bir salgının komşu ülkelere ve başka bölgelere sıçrayabileceğini düşünüp, tedbir almakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs ne kadar çok bulaşırsa o kadar çok varyasyona ulaşabiliyor. Yeni bir varyant çıkabiliyor. Biz bulaşıcılığı ne kadar azaltırsak o kadar varyasyonu engelleyebiliyoruz. Bu koşullar zor bile olsa insanların hijyenik şartlarını sağlamaya özen göstermek gerekiyor. Özellikle savaşın yoğun olduğu bölgelerde sağlık malzemelerinin uygun şartlarda kullanılması gerekiyor" dedi.



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FOTOĞRAF 11 Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde oturan Osman ile Hacer Biçen çifti dün çocuklarıyla birlikte salonda yer yatağında uyurken sabaha karşı evde yangın çıktı. Çiftin ortanca çocuğu Muhammet Ali, bu sırada annesinin yanına gelip uyandırdı. Yataktan kalkan Hacer Biçen, kapının altından duman sızdığını gördü. Eşinin seslerine uyanan Osman Biçen, salonun kapısını açtığında diğer odaların yandığını gördü. Hacer Biçen 3 çocuğunu alıp sokağa çıktı. Osman Biçen ise alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca kendisi de dışarı çıktı. KOMŞULARINA SIĞINDILAR<br>İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü Ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, aile komşularına sığındı. Bu arada evin alevler içinde kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ‘YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ’<br>Yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali’nin yanına gelip kendisini uyandırdığını belirten Hacer Biçen, “Hemen çocuklarımı dışarı çıkarıp, bağırmaya başladım. O anki panikle itfaiyeyi bile arayamadım. Komşularım itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevleri söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Evimiz yandığı için çok üzüldük ama çok şükür çocuklarım hayatta. Bu yangından kurtulmamız gerçekten bir mucize. Yeniden başlayacağız” diye konuştu. Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 3 yaşındaki Muhammet Ali, yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı Minik kahraman Muhammet: Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı Adana'da Osman (34) ve Hacer Biçen (31) çiftinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Hacer Biçen, yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'nin kendisini uyandırdığını, alevleri fark edip, çocuklarını da alarak dışarı çıktığını söyledi.

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