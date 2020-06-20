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Koronavirüs Rusyada son 24 saatte 7 bin 889 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 576 bin 952’ye, ölü sayısı 8 bin 2’ye çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 889 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 576 bin 952’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 161 artarak, 8 bin 2’ye, iyileşen sayısı 10 bin 186 artarak 334 bin 592’ye ulaştı.

  • Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,4 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 32,7’sinde semptom görülmedi.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1057 artarak, 212 bin 978’e, ölü sayısı 34 artarak 3 bin 565’e çıktı.

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310 bin kişi gözetim altında

  • Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 339 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 16 milyon 600 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 310 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

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Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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