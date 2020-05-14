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Koronavirüs Rusya ölüme terk ediyor Rusyada koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira
DÜNYA

Rusya ölüme terk ediyor: Rusya'da koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira

Koronavirüsle mücadelede yetersiz önlemler nedeniyle en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke Rusya’da virüse yakalananlar ölüme terk ediliyor. 232 binden fazla vakanın bulunduğu ülkede korona tedavisi 40 bin lirayı buluyor. Virüse yakalananlara test dahi yapılmıyor. Kendi kendine iyileşmesi bekleniyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını karşısında alınan yetersiz önlemler Rusya’daki yayılma hızını her geçen gün arttırıyor. En çok vaka sayısının görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen ülkede günlük yeni vaka sayısı 10 binin altına düşmüyor. 232 binden fazla kişinin koronavirüse yakalandığı Rusya’da, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın isimlerden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ölüm sayısı ise 2 bin 200’e geçmiş durumda. Rusya’ya Ocak ayında giden Mustafa Dilber, ülkenin yaşadığı süreci anlattı. Sağlık sektörünün çok kötü olduğunu ülkenin koronavirüse yakalanan vakalara dahi müdahale etmediğini belirten Dilber, “Rusya bu konuda yetersiz kaldı. Özel hastanelerde koronavirüs tedavi masrafı ise 40 bin lirayı buluyor” dedi.

Mustafa Dilber

YETERSİZ ÖNLEM SALGIN HIZINI ARTTIRDI

Rusya, koronavirüs salgınının önüne geçemiyor. Vaka sayılarındaki artış oranı ve alınan yetersiz önlemler ölüm oranlarını her geçen gün arttırıyor. Süreç karşısında Rusya’nın yetersiz önlem aldığını belirten Mustafa Dilber, “Ocak ayında Rusya’nın başkenti Moskovaya geldim. Eşimle birlikte 4 aydır Rusya’da yaşıyoruz. Rusya’da virüse ilişkin sıkı yaptırımlar uygulanmadı” dedi.

PARASI OLMAYANA TEDAVİ YOK!

Koronavirüse yakalanan kişilerin ölüme terk edildiğini söyleyen Dilber, “Sağlık sektörü çok kötü bir durumda. Türkiye’de olduğu gibi devlet ücretsiz olarak koronavirüs tedavisi uygulamıyor. Tedaviyi bırakın hastalara bile müdahale edilmiyor. Çalıştığım yerde birkaç arkadaşımız koronavirüs belirtisi gösterdi. Yetkilileri arayıp yardım isteğinde bulunduğunda ise kimsenin ilgilenmediği test bile yapılmadığını öğrendik. Kendi kendine iyileşmeyi bekliyor. Hiçbir tedavi uygulanmıyor. Özel hastaneler ise çok yüksek ücretlerde koronavirüs tedavisi uyguluyor. Bu ücret yaklaşık 40 bin lirayı buluyor. Bu nedenle halk koronavirüs salgını karşısında yalnız bırakılmış durumda. Türkiye ise bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Hiçbir ücret alınmadan tüm hastalara test yapılıp, virüse yakalanan kişiler ücretsiz olarak tedavi altına alınıyor” dedi.

MARKET VE METROLARA MASKESİZ GİRİLEBİLİYOR

  • Maske kullanımının ülke genelinde yetersiz kaldığını vurgulayan Dilber, “Halkın yoğun olarak kullanım alanları içinde olduğu market ve toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğu bulunmuyor. İsteyen maskesini takıyor, istemeyen maske kullanmıyor. Kovid-19 salgını olan kişilerle aynı ortamda bulunma riskiniz bu nedenle çok yüksek. Market ve toplu taşıma araçlarında yeni önlemlerin alınacağı ve bundan sonraki süreçten maske kullanımının zorunlu olacağı belirtiliyor” şeklinde konuştu.

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