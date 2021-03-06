Sağlık Bakanı Koca 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111.57, Ankara'da 54.83, İzmir'de 66.47 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
Koca açıklamasında, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka artışı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Samsun zirvede
Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
REKLAM
Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.
"Temkinli hareket etmeliyiz"
Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" dedi.