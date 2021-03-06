Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca yeni haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Koca 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111.57, Ankara'da 54.83, İzmir'de 66.47 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Koca açıklamasında, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka artışı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Bakan Koca'dan kısıtlamasız 'cumartesi' paylaşım: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan kısıtlamasız 'cumartesi' paylaşım: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Samsun zirvede

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi
GÜNDEM
İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi

"Temkinli hareket etmeliyiz"

Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" dedi.

Bir önceki haftaya ait harita. (20-26 Şubat)

İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi
FOTOĞRAF 10
Title
Bilim Kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde bir süredir uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın İstanbul’da cumartesi gündüz saatlerinde uygulanmayacağı açıklandı.
Title
Yapılan açıklamanın ardından ilk cumartesi günü dışarıda oluşan görüntü İstanbullular 'evde kal'madı dedirtti.
Title
E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Title
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
Title
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi gündüz saatlerinde kaldırılması sonrasında İstanbullular 'evde kal'madı. Avcılar E-5'te iki yönlü olarak yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi.


Abone Ol Google News
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Siyah beyazlılar ligde üst üste 5 maçtır kazanıyor.
Üç PKKlıiki milyon dolarla yakalandı

Üç PKK'lı
iki milyon dolarla yakalandı

​Münbiç'teki örgüt elemanlarına götürüyorlardı.
Bakan Soylu: Görevlendirme sonrası Iğdırda kaynaklar iyi kullanılıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.