Sağlık Bakanı Koca 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Koca açıklamasında, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka artışı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

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Samsun zirvede

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

GÜNDEM İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi

"Temkinli hareket etmeliyiz"

Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" dedi.

Bir önceki haftaya ait harita. (20-26 Şubat)

FOTOĞRAF 10 Bilim Kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde bir süredir uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın İstanbul’da cumartesi gündüz saatlerinde uygulanmayacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından ilk cumartesi günü dışarıda oluşan görüntü İstanbullular 'evde kal'madı dedirtti. E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi gündüz saatlerinde kaldırılması sonrasında İstanbullular 'evde kal'madı. Avcılar E-5'te iki yönlü olarak yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi. BiP'te paylaş

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