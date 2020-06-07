Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı: Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiğini belirtti.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin."

KULLANILMIŞ KORONAVİRÜS MASKESİ ve eldivenler, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin. pic.twitter.com/ajDyUSUTYE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

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