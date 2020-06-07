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Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan maske ve eldiven uyarısı Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı: Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiğini belirtti.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

  • "Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin."

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