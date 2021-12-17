Sağlık Bakanlığından 'tarihi geçmiş aşı' iddialarına yanıt: Böyle bir durum söz konusu değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiği açıklamasının ardından bazı haber siteleri ve sosyal medyada, '3. doz aşısını yaptırmak isteyenlere, son kullanma tarihi geçmiş aşı yapıldı' iddiaları ortaya atıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı ve vatandaşların gönül rahatlığıyla aşılarını olabilecekleri ifade edildi.

"GÜNCEL RAF ÖMRÜ ÇALIŞMALARI 27 AĞUSTOS'TA TAMAMLANDI"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

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"RAF ÖMRÜ ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN 9 AY"

Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır.

Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü'nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır.

-80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır.

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"VATANDAŞLAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI OLABİLİRLER"

Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler."